外媒：美国无法在 5G 电信技术上与中国脱钩

来自 Light Reading 的评论报道称，本周，美国政府当局将华为和中兴通讯列入了其最新的 “黑名单”，由此继续展开从美国电信网络中抹去任何中国技术痕迹的行动。

然而，不管怎样，爱立信、诺基亚和三星在北美市场使用的 5G 标准是与中国公司一起制定的，这些标准由全球标准组织 3GPP 发布。AT&T、T-Mobile US、Verizon 或其他任何美国运营商建设的 5G 网络，在一定程度上都基于中国的专业知识和技术。

在多大程度上使用了中国技术尚不清楚。但一些分析师认为，华为的 5G 专有技术超过了其他任何公司。即使并非如此，这家中国供应商无疑也是 5G 专利的主要贡献者之一。

对于美国鹰派人士来说，这是一个难以忽视的事实。首先，这使中国可以收取在美国市场销售的相关设备的专利费，而这将使华为和中兴通讯等中国厂商受益。

更重要的是，这意味着中国有效地控制了 5G 标准的很大一部分。随着中美关系持续恶化，这一切的全部影响可能会变得显而易见。

然而，美国不能简单地抵制 3GPP。这样做可能会使中国的影响力进一步增强。

因此，美国最近调整了其对华贸易制裁的措施，以确保美国公司可以与中国公司在 5G 和其他标准制定方面进行合作。

美国商务部长威尔伯 · 罗斯（Wilbur Ross）在解释这一举动时说：“美国不会放弃在全球创新中的领导地位。”

回溯 O-RAN 联盟历史

为了夺回技术主动权，一些美国官员支持 Open RAN 技术，他们显然将该技术视为 3GPP 的替代系统。美国联邦通信委员会（FCC）已将华为和中兴通讯列为 “国家安全威胁”，并支持 Open RAN 作为潜在的解决方案。

FCC 专员 Geoffrey Starks 在一份声明中说：“这种解决方案可以提高美国的技术领先地位，增强竞争力，并降低我们对外国供应商的依赖。”

即使忽略掉 Open RAN 技术的不成熟性，这些言论似乎也忽视了美国与中国技术脱钩的两个主要障碍：中国公司参与了 Open RAN 标准的制定；事实上，Open RAN 是 3GPP 的一个附属品，而不是一个独立的系统。

对于任何对 Open RAN 有所了解的人来说，前一个事实应该是显而易见的。

O-RAN 联盟在 MWC 2018 大会上宣布成立，该组织主要由两个现有的运营商主导的协会合并而成。其中一个是 X-RAN Forum，以美国公司为主导，其中 AT&T 为其最大的成员企业。另一个是 C-RAN 联盟，这是一个中国的组织，中国移动是该组织最大的支持者。

尽管现在肯定无法想象这样的中美合作，但这种合作已将中国的专有技术嵌入到如今美国政府想要用来对抗中国的武器当中。

比科奇（Picocom）是一家中国初创公司，也是 O-RAN 联盟成员之一。比科奇公司总裁 Peter Claydon 表示，矛盾并没有消失。他说：“O-RAN 现在的部分讽刺之处在于，其中很多东西一开始就来自于中国移动。”

Open RAN 软件公司 Mavenir 业务发展高级副总裁 John Baker 表示，与 3GPP 一样，O-RAN 联盟也使用公平、合理和非歧视性（FRAND）的知识产权许可系统。这本质上允许贡献者在一套公认的原则下收取专利使用费。

但是，要弄清楚 O-RAN 技术所有权甚至比 3GPP 技术更困难。

O-RAN 最重要的技术之一是射频和基带之间的新接口。这种 “前传”将取代被称为 CPRI 的旧行业规范，该规范迫使运营商从同一家设备厂商那里购买射频和基带产品。

John Baker 说，O-RAN 替代解决方案使运营商可以使用不同的射频和基带供应商，该方案主要由 AT&T、思科、Mavenir、诺基亚、三星和 Verizon 等进行了开发。其中并无中国厂商。

然而，令人难以置信的是，C-RAN 联盟并未提出任何建议。

Peter Claydon 表示，中国运营商现在都是 O-RAN 联盟的成员，但他们 “在 O-RAN 发展中落后很多”。

“从根本上说，他们希望部署 O-RAN。”他说，并指出一场 O-RAN“互通性大会”计划于 9 月在北京举行。

O-RAN 联盟中的大多数中国厂商都相对规模较小，且知名度不高，例如比科奇。但是中兴通讯显然是一个例外。该公司消息人士称，中兴通讯一直是一个非常积极的贡献者。

无法摆脱 3GPP

即使美国确实在 O-RAN 中占了上风，它也无法避开 3GPP 或现有技术。O-RAN 本质上所做的只是填补了一些空白，在这些空白中，移动接口要么不完整，要么不可用。

当涉及到前传时，O-RAN 技术以 CPRI 作为一个起点，并填补了使该技术不可能实现作为开放标准的缺失参数。

John Baker 说，“O-RAN 依然依赖于 3GPP 流程和整体的端到端规范，以确保一切都能够匹配和正常工作。”

仅在 CPRI 中，华为就是四大专利所有者之一，其余三家分别为爱立信、诺基亚和 NEC，NEC 是设备市场上的一股复苏势力。

在 3GPP 方面，随着运营商从 3G 转向 4G，现在又转向 5G，中国的影响力在过去几年时间里无疑增强了。

这种对 3GPP 的依赖给 Open RAN 公司带来了另一个潜在的问题 -- 有一种风险是，拥有移动技术专利的 Open RAN 反对者试图利用专利来阻止 Open RAN 交易。

不过，John Baker 认为这种可能性极小。他指出，包括爱立信、NEC 和诺基亚在内的主要专利所有者，现在都已经加入了 O-RAN 联盟。并且，这种策略也可能遭到运营商的强烈反对。

无论如何，美国政府似乎对于 Peter Claydon 所强调的 “讽刺”视而不见。他表示，“即使美国打算从头开始发展自己的产品，他们仍将会用到中国专利。”

一种善意的解释是，如今美国的首要任务是拆除中国设备，并培养中国供应商的美国替代方案。

而严重一点来说的话，这些官员们确实错过了更大的前景。

Peter Claydon 说：“从我与之交谈过的美国人和企业的角度来看，我认为美国政界人士并不真正了解那种层面的事情。”