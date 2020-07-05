三星 Galaxy Note20 Ultra 古铜色正面渲染图曝光

IT之家 7 月 5 日消息 此前三星俄罗斯官网首度曝光了未发布的 Galaxy Note 20 Ultra 的背部渲染图，近日消息人士 Marlonsteinhage 也曝光了基于已有资料制作的三星 Galaxy Note 20 Ultra 正面渲染图。

从图片来看，三星 Galaxy Note 20 Ultra 背部依旧为此前曝光的图片样式，正面仍旧采用了中置打孔屏设计，边框更窄。

IT之家汇总已有爆料报道，三星 Galaxy Note20 Ultra 预计将配备骁龙 865 + 及120Hz LTPO 显示屏，分辨率为 2560 x 1440（QHD）；将采用 ISOCELL Bright HM1 108MP 传感器并辅以激光自动对焦技术（据悉该技术已解决设备存在的自动对焦问题），配备全新的 12MP ISOCELL Fast 2L3 1 广角传感器，拥有 1 /2.55 传感器及 1.4um 像素，支持双像素 PDAF、智能 HDR 、1440fps 的慢动作录制及 RAW10 和 RAW8（通过 DPCM / PCM 压缩）格式输出；同时三星还将采用 13MP ISOCELL Slim 3M5 1/3 潜望式传感器，其放大倍数被限制为 50 倍并支持 WDR（宽动态范围）。

该手机将于 2020 年 8 月 5 日在三星 Unpacked 活动上发布。