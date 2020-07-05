英特尔 11 代移动酷睿即将发布，升级点有哪些？

IT之家 7 月 5 日消息 英特尔 11 代移动酷睿处理器即将发布，代号为 Tiger Lake-U，预计将会采用 10nm + 工艺，采用 Xe 架构核显，新一代的轻薄本将会采用。根据目前掌握的资料，相比上一代的 10 代移动酷睿 Ice Lake-U，Tiger Lake-U 最显著的特点是主频的提高和核显的加强。

【高主频】

新一代 i5/i7 处理器的规格已经出现在了 Geekbench 跑分库中。

i5-1135G7 为 4 核 8 线程，主频 2.4GHz，睿频 4.2GHz，8MB 三级缓存。 作为对比，i5-1035G7 为 4 核 8 线程，主频 1.2 GHz，睿频 3.7 GHz，6MB 三级缓存 i7-1165G7 为 4 核 8 线程，主频 2.8GHz，睿频 4.7GHz，12MB 三级缓存。 作为对比，i7-1065G7 为 4 核 8 线程，主频 1.3GHz，睿频 3.9GHz，8MB 三级缓存。

通过对比可以发现，11代移动酷睿的主频和睿频更高，爆料称英特尔将15W的TDP提升到了25W或28W。除此之外，新一代 i5/i7 的缓存也有所增加。

【Xe 核显】

10代移动酷睿搭载的gen 11核显最高为64EU，11代的Xe架构核显最高达到了96EU。

以i7-1165G7 的核显为例，其参数为：96EU，1.3GHz。在 Geekbench 4 OpenCL 跑分测试中，G7 核显得分 59845 分，与 MX 350 基本打平。

在解码方面，爆料显示新一代的核显还将支持 AV1 解码，这是 Comet Lake 和 Ice Lake 的核显所不支持的。另外，Xe 核显还将支持 VP9 和 H265/HEVC 的 12bit 解码，前代同样不支持。

除此之外，英特尔11代移动酷睿支持的内存频率也提升到了DDR4-4266，上一代为DDR4-3733。

IT之家曾报道，上个月宏碁已经发布了搭载 11 代酷睿的 Swift 笔记本，将于 10 月上市。