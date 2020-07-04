英特尔冥王峡谷 NUC 开始降价，新款将采用 11 代酷睿 + 英伟达独显

IT之家 7 月 4 日消息 英特尔高性能迷你主机冥王峡谷 NUC 现已降价，为即将推出的搭载 11 代酷睿的 “黑豹峡谷”做准备。

目前，在京东平台上，搭载 i7-8809G 的冥王峡谷已降至 5599 元，规格稍低的 i7-8805G 版本降至 4899 元，非官方渠道价格更低。

配置方面，高配版的英特尔 NUC8i7HVK 搭载了 i7-8809G 处理器，规格为四核八线程，基准频率为 3.1GHz，8MB 的 L3 缓存，支持双通道 DDR4-2400 内存，另外 GPU 方面使用的是 HD 620 核显以及AMD 的 Radeon RX Vega M 显卡，整个处理器的 TDP 不超过 100W。不久前，英特尔宣布已经停止生产 Kaby Lake-G 处理器，停产之后这款英特尔 - AMD 联合处理器或成为两家最后一款合作的产品。

IT之家曾报道，今年 3 月份，外媒 FanlessTech 称英特尔 NUC 11 Performance/Extreme 将于 2020 年下半年发布，全面升级 11 代酷睿 Tiger Lake-U。爆料者 @rogame 称“冥王峡谷”的继任者 “黑豹峡谷”NUC 将会搭载 Tiger Lake-U+GTX 1660 Ti 的配置。