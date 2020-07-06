内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

法国：不完全禁用华为 5G 设备，但鼓励运营商 “不要尝试”

2020/7/6 7:29:12来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，法国网络安全机构 ANSSI 负责人纪尧姆 · 普帕德 (Guillaume Poupard)周日表示，在 5G 电信网络铺设过程中，法国不会完全禁止使用华为的设备，但该机构正敦促法国电信公司避免采购华为的设备。

普帕德表示：“我能说的是，不会全面禁止。但对于目前没有使用华为设备的运营商，我们鼓励他们不要尝试。

美国政府敦促其盟友将华为排除在西方下一代通信网络之外。消息人士于 3 月份时曾透露，法国不会禁止华为，但会寻求将其排除在核心移动网络之外，因为该网络处理客户个人数据等敏感信息，因此存在较高的监控风险

法国有关使用华为设备的决定，对该国 4 家电信运营商中的两家（Bouygues Telecom 和 SFR）至关重要，因为他们目前使用的大约一半移动网络设备是由华为制造的。普帕德称：“对于那些已经在使用华为设备的用户，我们将为它们提供 3 到 8 年不等的授权。”

法国国家控股的电信公司 Orange 已经选择了华为的欧洲竞争对手诺基亚和爱立信的设备。普帕德表示，从下周开始，没有收到将华为设备用于 5G 网络明确授权的运营商，可以考虑在法定最后期限过后不予回应，作为拒绝他们的请求。

普帕德称，做出这一选择是为了保护法国的独立，而非敌视行为。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为5G法国

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    