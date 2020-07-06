法国：不完全禁用华为 5G 设备，但鼓励运营商 “不要尝试”

据外媒报道，法国网络安全机构 ANSSI 负责人纪尧姆 · 普帕德 (Guillaume Poupard)周日表示，在 5G 电信网络铺设过程中，法国不会完全禁止使用华为的设备，但该机构正敦促法国电信公司避免采购华为的设备。

普帕德表示：“我能说的是，不会全面禁止。但对于目前没有使用华为设备的运营商，我们鼓励他们不要尝试。”

美国政府敦促其盟友将华为排除在西方下一代通信网络之外。消息人士于 3 月份时曾透露，法国不会禁止华为，但会寻求将其排除在核心移动网络之外，因为该网络处理客户个人数据等敏感信息，因此存在较高的监控风险。

法国有关使用华为设备的决定，对该国 4 家电信运营商中的两家（Bouygues Telecom 和 SFR）至关重要，因为他们目前使用的大约一半移动网络设备是由华为制造的。普帕德称：“对于那些已经在使用华为设备的用户，我们将为它们提供 3 到 8 年不等的授权。”

法国国家控股的电信公司 Orange 已经选择了华为的欧洲竞争对手诺基亚和爱立信的设备。普帕德表示，从下周开始，没有收到将华为设备用于 5G 网络明确授权的运营商，可以考虑在法定最后期限过后不予回应，作为拒绝他们的请求。

普帕德称，做出这一选择是为了保护法国的独立，而非敌视行为。