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华为 / 荣耀性能本（游戏本）爆料汇总，多屏协同有望迎来新玩法

2020/7/5 16:45:07来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 5 日消息 昨天，在花粉俱乐部八周年活动上，荣耀总裁赵明宣布荣耀游戏本很快就要与大家见面了。按照定位，预计荣耀将会推出面向年轻人的游戏本系列，而华为可能推出面向办公、创作人士的性能本，华为招牌式的多屏协同功能也有望带来一些不同的体验。

【华为性能本】

今年 4 月，在接受《深网》采访时，华为消费者业务平板与 PC 产品线总裁王银锋先生表示，华为将会设计性能本、台式机产品。

知名爆料者 @rogame 在数据库中发现过一款华为笔记本，搭载了 AMD R7 4800H 处理器，没有独显，符合性能本的定位。

IT之家了解到，目前，搭载 AMD Ryzen 4000H 系列处理器的笔记本以中端为主，华为很有可能为其设计一款高端模具，兼备设计与性能

【荣耀游戏本】

今年 6 月份，赵明曾表示，荣耀游戏本已经规划了很久，会在今年推出，“几年磨一剑，非常惊艳”。按照赵明的说法，荣耀游戏本很有可能在 7 月上架。目前暂时没有配置信息曝光。由于这也是一款新模具的产品，很有可能同时可选 AMD 和英特尔的处理器并且搭载英伟达显卡。

多屏协同功能作为华为 / 荣耀笔记本的主打功能，已经被很多人熟知。华为可能会为游戏本 / 性能本设计新的协同功能，如将手机作为触控手柄来操作游戏，或者在手机上实时显示 CPU、GPU 温度、频率信息等。

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关键词：华为荣耀游戏

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