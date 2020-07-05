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华为台式机测试：搭载鲲鹏 920“青春版”，8 核 8 线程

2020/7/5 21:36:03来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 5 日消息 昨天，B 站 Up 主二斤啦啦啦啦上手了一款搭载鲲鹏 920 的华为台式机，并进行了视频渲染，4K 播放等测试。

据介绍，Up 主在 “神秘平台”花了 7500 元买到了这款台式机，CPU 型号为华为鲲鹏 920 2249K，直接焊接在主板上，配备了 16GB DDR4 内存和 256GB SSD。主板配备了四个内存插槽，支持 64GB 的 DDR4 内存，还配备了 PCIe 4.0 显卡插槽，显卡为盈通 RX 550。搭载的系统为 UOS。

随后，该 Up 主进行了性能测试。Blender BWM 测试成绩 11 分 47 秒，播放 B 站弹幕较多的 “炮姐”视频没有卡顿，在流媒体平台播放 4K 视频也很流畅，但在播放本地 4K 视频时出现了卡顿

IT之家注意到，在该视频的评论中，一名 ID 为衣隐青的网友自称为鲲鹏开发人员。他表示，Up 主这台机器的 CPU 其实不是发布之初用于服务器的鲲鹏 920，而是针对台式机的 920 lite，你可以理解成鲲鹏 920 的青春版。性能较标准版有删减。性能方面，该网友称鲲鹏 920 设计之初就是面向服务器的，桌面版是附属产品，所以在某些方面并不适合普通消费者。但是随着升级演进，体验会逐步完善。下一代已经在研发中。

原视频链接：点此前往

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关键词：华为鲲鹏

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