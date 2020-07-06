董明珠转发格力举报美的声明：企业要遵纪守法

IT之家 7 月 6 日消息 今天下午 @董明珠自媒体 在微博上转发格力举报美的的材料，并称 “公平的营商环境不能光靠政府，企业也要遵纪守法。”

6 月 1 日，中国移动发布公告显示，珠海格力电器股份有限公司在中国移动招标中弄虚作假，被取消资格。7 月 4 日凌晨，格力电器在其官方微博发布声明回应 “被取消中标资格”一事。声明中称，经内部核查，该事件属申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。格力表示网上存在恶意诽谤是同行企业所为，将保留追究其法律责任的权利。其中，格力电器在声明中提及的广东某某同行企业，暗指美的集团，是美的举报格力在投标中 “造假”。

7 月 6 日，格力电器发布公告，公开质疑美的弄虚作假，包括发票信息不一致、技术参数不符合招标标准两点。并表示格力曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标？格力将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。

IT之家了解到，今天美的工作人员回应被格力举报称，不太清楚相关的情况，目前公司整体的经营都是比较正常，没有受到什么影响。