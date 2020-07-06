格力质疑美的弄虚作假：相关技术参数不合标准却屡次中标

IT之家 7 月 6 日消息 此前有报道称格力电器在中国移动招标中 “弄虚作假”，随后格力电器也已做出回应。今日格力电器官方晒出详细证据质疑重庆美的中标中国移动相关项目。

IT之家了解到，格力电器认为，在中国移动招标中重庆美的发票信息不一致，同时重庆美的相关技术参数不符合标准，但却屡次中标，甚至是唯一一家中标的供应商。

以下为格力电器原文：

在移动招标项目中，谁在弄虚作假？

为了促进企业招投标采购工作公开、公平、公正开展，净化营商环境，现将中国移动招标项目中发现的中标单位重庆美的相关情况向社会公布。

1、发票信息不一致

2019 年 9 月 5 日在中国移动发布 “高压冷水机组离心式冷水机组产品供应商信息核查”相关信息公示中，我们发现重庆美的发票信息不一致。

图 1 中国移动相关信息公示

图 1 中 “供应商认证信息申报表—表 7.4 大陆数据中心业绩明细表”，序号 6，业主名称 “中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司”，在 “国家税务总局全国增值税发票查询系统”查询，显示 “无此发票”。

在 “国家税务总局重庆电子税务局”查询，显示该发票的购买方为 “重庆信航兰堡建材有限公司”，发票发售日期是 2017 年 8 月 16 日，与图 1 中供应商认证信息申报表中信息不符合。

图 2 “国家税务总局全国增值税发票查询系统”查询结果（序号 6）

图 3 “国家税务总局重庆电子税务局”查询结果（序号 6）

2、技术参数不符合招标标准

中国移动招标 “2017—2018 年高压离心式冷水机组集中采购项目”时，根据公开资料，重庆美的 AHRI 实验室最大冷量认证为 2200RT，不能覆盖投标冷量 2500RT。截至 2020 年 2 月 26 日在 AHRI 官网上没有显示 “2017—2018 年高压离心式冷水机组集中采购项目”重庆美的试验台证书，直到 2020 年 3 月 31 日再次查询后才发现重庆美的增补 3000RT 测试台证书。

上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?

此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，我们将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。

在企业招投标过程弄虚作假、暗箱操作等违法行为危害中国的营商环境，阻碍中国经济发展。中国移动和格力电器同为社会关注的行业领军企业，有义务为同行和社会作出表率，共同维护良好的营商环境。

珠海格力电器股份有限公司

二○二○年七月六日

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