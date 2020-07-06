内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

索尼 PS 工厂的秘密武器：自动化机器人 30 秒组装一台 PS4

2020/7/6 20:10:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 6 日消息 日经亚洲评论的最新报道介绍了索尼在日本的 PlayStation 制造工厂的幕后花絮，其中最值得注意的是，PlayStation 游戏机的制造过程现在已经基本实现了自动化。没错，机器人正在制造游戏机。

报道称，这种先进的自动化技术让位于 Kisarazu 的 PlayStation 制造工厂每 30 秒就能组装一台 PlayStation 4 游戏机。在这个过程中，人类以有限的身份参与其中：两个人将裸露的主板放在流水线上，另外两个人在制作完成后对最终的游戏机进行包装。

据悉，索尼使用三菱电机的机器人进行 PS4 游戏机的实际组装。该工厂共有 26 个机器人被分配到制作 PlayStation 游戏机的过程中，有些工序需要两个机器人共同完成任务。其中一个例子是，一个机器人会拿着一根电缆，而另一个机器人会扭动电缆。

IT之家了解到，位于 Kisarazu 的新的、机器人密集的装配线于 2018 年完成，预计该生产线也将制造今年晚些时候发布的 PlayStation 5 游戏机。

除了新的 PS5 之外，索尼还将继续生产 PS4 和 PS4 Pro 机型，机器人将使这一过程更快、更高效。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼PS4

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    