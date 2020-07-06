索尼 PS 工厂的秘密武器：自动化机器人 30 秒组装一台 PS4

IT之家 7 月 6 日消息 日经亚洲评论的最新报道介绍了索尼在日本的 PlayStation 制造工厂的幕后花絮，其中最值得注意的是，PlayStation 游戏机的制造过程现在已经基本实现了自动化。没错，机器人正在制造游戏机。

报道称，这种先进的自动化技术让位于 Kisarazu 的 PlayStation 制造工厂每 30 秒就能组装一台 PlayStation 4 游戏机。在这个过程中，人类以有限的身份参与其中：两个人将裸露的主板放在流水线上，另外两个人在制作完成后对最终的游戏机进行包装。

据悉，索尼使用三菱电机的机器人进行 PS4 游戏机的实际组装。该工厂共有 26 个机器人被分配到制作 PlayStation 游戏机的过程中，有些工序需要两个机器人共同完成任务。其中一个例子是，一个机器人会拿着一根电缆，而另一个机器人会扭动电缆。

IT之家了解到，位于 Kisarazu 的新的、机器人密集的装配线于 2018 年完成，预计该生产线也将制造今年晚些时候发布的 PlayStation 5 游戏机。

除了新的 PS5 之外，索尼还将继续生产 PS4 和 PS4 Pro 机型，机器人将使这一过程更快、更高效。