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索尼《地平线：零之曙光》 Steam 价格永久提高，国区涨至 193 元

2020/7/5 11:34:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 7 月 5 日消息 化身为埃洛伊，体验传奇冒险之旅，揭开致命机器统治世界的神秘面纱。一出生便遭放逐的年轻猎人，必须为制止危害人类的威胁而竭力奋战。现在IT之家发现，《地平线：零之曙光》PC版已经上线 Steam 开启预售，8月7日正式上市，国区售价为 193 元，此前价格显示为 138 元。

下面是游戏介绍：

化身为埃洛伊，完整体验她的传奇冒险之旅，揭开致命机器统治世界的神秘面纱。

被自己的部落放逐的年轻猎人埃洛伊，勇敢踏上旅途，探索自己的身世之谜和命运，为制止危害未来的灾难性威胁而竭力奋战。

在这个危机四伏的野外世界冒险途中，你将对奇异的机器和敌对部落发起毁灭性的战略进攻。

屡次获奖的《地平线 零之曙光™》是一款角色扮演类动作游戏，此 PC 完整版包含新增地图、技能、武器和机器的大型扩充内容《冰尘雪野》。

内含：

• 《地平线 零之曙光》

• 扩充内容《冰尘雪野》

• 卡加族风暴突击队装束及卡加巨弓

• 卡加交易者包

• 贝纳克族开拓者装束及贝纳克汰杀弓

• 贝纳克旅行者包

• 诺拉族看守人包

系统需求

最低配置:

    • 操作系统: Windows 10 64-bits

    • 处理器: Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]

    • 内存: 8 GB RAM

    • 显卡: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

    • DirectX 版本: 12

    • 存储空间: 需要 100 GB 可用空间

推荐配置:

    • 操作系统: Windows 10 64-bits

    • 处理器: Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]

    • 内存: 16 GB RAM

    • 显卡: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

    • DirectX 版本: 12

    • 存储空间: 需要 100 GB 可用空间

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关键词：地平线零之曙光Steam索尼

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