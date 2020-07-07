运营商流量单价贬值速度加快：直逼 4 元 / GB

在不限量套餐带动下，流量单价出现了快速下调趋势。公开数据显示，2017 年年初，我国的手机流量平均资费超过 35 元 / GB，2019 年第四季度已经降至 5 元 / GB，2020 年 5 月，价格更是直逼 4 元 / GB。流量单价的过快下调之后，运营商流量价值经营将和如何从？

一、流量单价下滑过快超出预期

截至目前，虽然三大运营商均未公布其流量单价相关数据，但是根据工业和信息化部公布的流量相关数据，我们可以计算推出不同时期流量单价。虽然这种方式并非来自运营商的直接数据，但是仍然足够说明问题。

来自工业和信息化部的数据显示，2020 年 1-4 月，移动互联网累计流量达 479 亿 GB，三大运营商完成移动数据及互联网业务收入为 2115 亿元。由此计算得知今年 1 月份至 4 月份流量平均每 GB 带来的收入是 4.42 元，也即流量单价约为 4.42 元。

同样来自工业和信息化部的数据显示，今年 1-5 月份这两个数据分别为 611 亿 GB 和 2652 亿元。这意味着今年 1 月份至 5 月份平均每 GB 流量收入为 4.34 元。尤其是 5 月份当月，每 GB 收入已下降至 4.07 元，而去年同期则为 5.14 元，同比下降 26%，下降趋势明显。

从 2017 年开始的流量不限量竞争就已经打破流量阶梯式稳步降价的步伐，直到 2019 年年中监管层严令运营商全部下架不限量套餐后，流量价格才避免继续快速下滑的窘境。然而，今年前 5 个月的情况看，流量单价又出现了过快下滑的势头。

二、运营商流量价值经营空间受限

与流量单价过快下滑直接相关的就是流量收入的加倍下滑。2018 年和 2019 年的流量收入数据非常清晰地展示了运营商流量增量不增收的尴尬。运营商口口声声的流量经营已经在 2019 年出现了明显的空间有限势头。

实际上与流量单价快速下滑不同的是，用户的流量使用量并未同步高速增长。工业和信息化部的数据显示，2018 年和 2019 年流量业务量分别比上年增长 188.3% 和 71.6%。虽然 2019 年流量业务量的增长已经明显，但是已经无法与 2018 年相比。

2020 年的流量业务量的增长情况更是无法与上年相比。今年前 5 个月流量使用量同比增长仅为 31.1%，不但远低于 2019 年的平均水平，更是远低于 2019 年同期 117.8% 的增速。按照目前的使用量增速和单价下滑速度推算，那么 2020 年运营商流量收入增量增长将非常有限。

三、流量收入为何还有增长

工业和信息化部公布的最新数据显示，1-5 月，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入 2652 亿元，同比增 2.9%，增速较 1-4 月提高 0.2 个百分点，在电信业务收入中占比为 46.2%，同比提高 0.2 个百分点。

在流量使用量增速趋缓和流量单价持续下滑的双重影响下，工业和信息化部公布的数据却显示运营商的流量收入保持了高于去年同期的增长速度。从环比数据来看，虽然 5 月份的流量单价和流量增速均低于 4 月份，但是相应的流量收入增量却高于 4 月份。

基于监管层公布数据推算得知的趋势与其公布的实际上情况出现了明显的差异。这种情况要么是用于逻辑推算的数据有问题，要么就是实际上的增长情况有纰漏，当然，也可能存在推算逻辑有偏差的问题。

有没有更合理的解释来说明上面存在的这些悖论问题呢？经过分析后，我们认为速度差异或是造成悖论的原因。也就是说流量单价下滑速度导致的收入下滑速度慢于流量使用量增长速度带来的收入增速。

四、5G 资费下调影响不容忽视

来自官方媒体的消息称，目前国内 5G 手机总销量刚超过 5900 万部，但 5G 套餐的用户数已跃过 1 亿户大关。其中中国移动 5G 套餐用户数已达 5560 万户，中国电信 5G 套餐用户为 3400 万户。虽然中国联通迄今未公布相关数据，但是行业内部普遍预计，其 5G 套餐用户至少也应该在 2000 万户以上。

市场调研结果显示，5G 套餐内的流量单价远低于同等价位的 4G 套餐流量单价。中国联通北京公司介绍称，现在 5G 套餐都有 7 折优惠，入门级的 129 元档包括 30G 流量和 500 分钟通话时长，折后只要 90 元，而 4G 的 99 元档套餐暂无优惠，只包括 20G 流量和 300 分钟通话时长。

中国移动北京公司、中国电信北京公司的 5G 套餐情况与北京联通的情况大体一致。北京移动入门级的 128 元 5G 套餐现在优惠后是 88 元，包括了 30G 流量和 200 分钟通话时长，而同价位的 4G 89 元套餐没有折扣，只包括 20G 流量和 40 分钟通话时长。北京电信入门级 5G 套餐优惠后是 103 元，包括了 30G 流量和 500 分钟通话时长，相比之下其 4G 版 129 元档套餐优惠后是 99 元，虽然便宜了 4 元钱，但它只包括 20G 流量和 500 分钟通话时长。

虽然现在是 5G 套餐推广期，但是已经使用 5G 套餐的用户数量已经超过一亿户，这其中有一半用户是 4G 手机使用 5G 套餐，这也就意味着流量总体单价有进一步降低的趋势。虽然目前能够使用 5G 入门套餐的都是高端用户，但是未来吸纳中低端用户进场也就意味着流量大家还将进一步下调。

5G 的超高速度虽然可以刺激流量使用量增长，但是大家还是应该有意识地避免类似 4G 时代预判的薄利多销失败的问题。毕竟高端用户还是少数，大量的中低端用户只有降价之后才会入场 5G。

在 4G 时代，运营商追求基于流量的内容经营和基于规模的价值目标都没有达到预期目标，甚至可以说是没有成功，毕竟运营商在内容经营方面并没有明显起色。现在 5G 时代的风口越来越近，4G 时代经历的弯路应该在 5G 初期就尽量避免。这其中需要运营商内部行业自律开展良性竞争，也需要监管层的强力介入。