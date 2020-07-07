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据报道，三星 Note 20 有望将于 8 月 21 日上市

2020/7/7 9:44:42来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月7日消息 外媒 mspoweruser 称三星计划在 8 月 5 日举行线上 Unpacked 直播发布会活动，届时发布新一代三星 Galaxy Note 20 系列等产品。而韩国媒体 ET 新闻昨日报道称，三星 Galaxy Note 20 系列将于同月 21 日在韩国开始销售。按照惯例，三星旗舰机型会于周五开售，而 8 月 21 恰好是周五，故该时间存在一定可信度。

▲ 三星 Galaxy Note 20 系列渲染图

据目前已有爆料信息，三星 Galaxy Note20 Ultra 和 Note10 + 之间的相似之处仅限于外观设计，而前者内部构造完全不同于后者。三星 Galaxy Note20 系列中旗舰型号或将搭载高通骁龙 865 Plus 处理器，并配备 120Hz LTPO 显示屏，在 120Hz 刷新率的同时可保持屏幕分辨率为 2560 x 1440（QHD），依旧采用中置打孔屏设计，但边框更窄。

IT之家了解到，有爆料称三星 Galaxy Note20 售价 999 美元（约合人民币 7058 元），三星 Note20 Ultra 售价 1299 美元（约合人民币 9178 元）。

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关键词：三星

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