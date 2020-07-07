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国家邮政局：快递小哥被写入高考作文题

2020/7/7 14:42:05来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月7日消息 2020 年全国高考今日正式拉开拉开帷幕。今日中午，国家邮政局微信公众号发文表示，在上午结束的语文考试中，“快递小哥”被写入了全国新高考 Ⅰ 卷、天津卷和北京卷等试卷的高考作文题目当中

IT之家了解到，国家邮政局在文中表示：

从作文题目上看，高考作文题大多都是点赞快递小哥的，充分凸显了快递小哥在经济社会生活中的作用。在抗击新冠肺炎疫情期间，快递小哥坚守在工作岗位，一边运输抗疫物资，一边配送百姓生活必需物资，把千家万户的需求与商家供应对接起来。

以下为全国新高考 Ⅰ 卷、天津卷和北京卷的相关作文题目：

全国新高考 Ⅰ 卷

面对突发的新冠肺炎疫情，国家坚持人民至上、生命至上，果断采取防控措施，全国人民紧急行动。

人们居家隔离，取消出访和聚会；娱乐、体育场所关闭；政务服务网上办理；学校开学有序推迟；公共服务场所设置安全 “一米线”。防疫拉开了人们的距离。

城乡社区干部、志愿者站岗值守，防疫消杀，送菜购药，缓解燃眉之急；医学专家实时在线，科学指导，增强抗疫信心；快递员顶风冒雨，在城市乡村奔波；司机夜以继日，保障物资运输；教师坚守岗位，网上传道授业；新闻工作者深入一线，传递温情和力量。抗疫密切了人们的联系。

请综合以上材料，以 “疫情中的距离与联系”为主题，写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于 800 字。

天津卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

“中国面孔”是全球热播纪录片里充满家国情怀的杜甫，是用中医药造福人类荣获诺贝尔奖的屠呦呦，是医务工作者厚重防护服下疲惫的笑脸，是快递小哥在寂静街巷里传送温暖的双手…… 也是用各种方式共同形塑 “中国面孔”的你和我。

走过 2020 年的春天，你对 “中国面孔”又有什么新的思考和感悟？请写一篇文章。

要求：①自选角度，自拟标题  ②文体不限（诗歌除外），文体特征明显。③不少于 800 字 ④不得抄袭，不得套作

北京卷

微写作

从下面三个题目中任选一题，按要求作答。

（1）有的同学觉得阅读《红楼梦》《平凡的世界》等 “大部头”名著太费时间和精力，不如读缩写本或连环画省时省力。对此你有什么看法？请阐述自己的观点。要求：观点明确，言之有据。150 字左右。

（2）学校举办 “生活技能大赛”，同学们可展示烹饪、插花、做手工、修器具等技能。请你介绍一项自己擅长的生活技能。要求：语言简明，条理清楚。150 字左右。

（3）请为新冠肺炎疫情期间的快递小哥写一首小诗或一段抒情文字。要求：感情真挚，有形象。小诗不超过 150 字，抒情文字 150 字左右。

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关键词：快递

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