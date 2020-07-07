全国无线电管理机构开展高考防范和打击利用无线电设备考试作弊工作

IT之家 7 月 7 日消息 工信部官网消息，2020 年全国高考已于 7 月 7 日拉开帷幕，根据教育部等 10 部门《关于进一步加强国家教育统一考试环境综合治理和考试安全工作的通知》（教学〔2012〕4 号）和常态化疫情防控有关要求，工业和信息化部牵头负责高考考试防范和打击利用无线电设备考试作弊工作。

为做好 2020 年高考防范和打击利用无线电设备考试作弊工作，工业和信息化部已布置各地无线电管理机构加强组织领导，完善工作方案，强化应急处理机制，采取有效技术手段严密进行无线电监测。考试前夕提早开展摸底排查，配合公安、考务部门对重点区域考点周边进行巡查，查验带有无线电发射设备的车辆、房屋及有关人员，提前监测考点周边的电磁环境。高考期间全力做好无线电信号监测工作，固定监测站监测和移动监测站巡查相互配合，对不明信号立即进行排查，对疑似作弊信号立即研判并加以识别，确认后予以阻断，会同公安、考务部门依法查处考试作弊行为，加大对违法分子的震慑，引导广大考生诚信应考，切实维护广大考生和人民群众的切身利益。

IT之家了解到，为了保证考场信息安全，运营商纷纷发布公告，考试期间将按照教育局要求开启无线信号屏蔽器，届时将影响学校周边手机用户通信质量，直至考试结束后，通信才会恢复正常。