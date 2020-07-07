SIA：5 月份全球半导体产品销售额 350 亿美元，环比恢复增长

7 月 7 日消息，据国外媒体报道，4 月份环比下滑、终结环比连续上涨的趋势后，全球半导体产品的销售额在 5 月份回升，环比恢复增长。

全球半导体产品销售在 5 月份环比恢复增长，源自半导体产业协会（SIA）的数据，他们所披露的月度销售额数据，则由世界半导体贸易统计 (WSTS)所编制。

从半导体产业协会公布的数据来看，5 月份全球半导体产品的销售额为 350 亿美元，去年同期为 330 亿美元，同比增长 5.8%；此前一个月为 344 亿美元，环比增长 1.5%。

从外媒的报道来看，全球半导体产品的销售额在 5 月份同比恢复增长，同中国、日本和美洲市场的增长有关，这三大市场的环比增长率分别为 5.8%、2.8% 和 1.9%，亚太其他市场和欧洲市场的销售额环比则有下滑，分别为 1.7% 和 6.5%。

同比方面，美洲市场增长明显，同比增长率高达 25.5%；中国市场同比增长 4.9%；亚太其他市场同比增长 2.5%；日本市场同比增长 1.5%；欧洲市场则是大幅下滑，同比下滑 12.9%。

对于全球半导体产品 5 月份的表现，半导体产业协会总裁兼 CEO John Neuffer 认为，销售额表明全球半导体市场对疫情仍有很强的抗冲击能力，但未来依然有很大的不确定性。