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联想官方公布已投资 23 家芯片公司：寒武纪、比亚迪半导体 ...

2020/7/7 10:35:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月7日消息 前段时间，联想集团战略入股比亚迪半导体的新闻引发业内关注。比亚迪半导体是比亚迪旗下的全资子公司，也是目前国内最大的车规级 IGBT 厂商。

官方介绍，联想已经投资了多家具有核心竞争力的芯片公司。比如联想集团旗下的联想创投投资的寒武纪、思特威、芯驰等，联想控股旗下的君联资本、联想之星投资的展讯通信、富瀚微、灵明光子、驭光科技、博升光电等。

这篇文章将从联想创投和联想控股两个部分，来看联想都投资了哪些芯片公司：

联想创投

IT之家获悉，在芯片领域，联想创投共投资了 10 家公司，分别是：寒武纪、思特威 Smartsens、芯驰、华兴半导体、中科物栖、锐思智芯、苏州慧闻、昂瑞微电子、比亚迪半导体、驭光科技。

联想控股

很多人分不清联想集团和联想控股的区别。事实上，早在 2001 年，柳传志将联想一分为二并成立联想控股后，联想集团便成为了联想系的一部分。它背后的母公司是联想控股，这是一家综合性的投资公司。

联想控股没有直接投资芯片领域，但旗下的联想之星和君联资本在该领域均有布局。联想之星主要布局在 AI 应用 + 光芯片领域，代表项目包括灵明光子、驭光科技、博升光电等。

目前，君联资本共投资了十余家芯片公司。其中，展讯通信、谱瑞科技、富瀚微、艾派克四家公司已经上市，上海华虹、Berkana 等四家公司通过并购退出。此外，君联资本还投资了奕斯伟、Fortior、眸芯科技、芯熠微电子等。

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关键词：联想芯片半导体

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