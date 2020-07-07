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技巧：如何卸载 Win10 基于 Chromium 的新版 Edge 浏览器

2020/7/7 17:02:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 7 日消息 虽然微软采用 Chromium 重新打造 Edge 浏览器受到很多用户的欢迎，目前新的微软 Edge 现在已经可以在所有主要平台上使用，包括 Windows 10、Windows 7、macOS、iOS 和 Android。

虽然新的微软 Edge 浏览器的性能和可靠性赢得了很多赞誉，但通过 Windows 更新安装新的 Edge 会自动删除经典的 Edge 浏览器，并且，用户无法从 Windows 10 电脑上卸载新的 Edge 浏览器。

如果你不想彻底告别旧的 Edge，可以考虑手动安装 Chromium Edge，因为这样做，你仍然能够卸载新 Edge 浏览器，并且系统会自动在你的 Windows 10 PC 上重新安装经典的 Edge 浏览器。

然而，如果你不小心通过 Windows 更新安装了新的 Edge 浏览器，现在又想找回经典的 Edge，那也不是不可能，IT之家了解到，只需要以下几个步骤：

1、点击 Windows 标志

2、输入 "命令提示符"，右键点击应用程序，然后点击 “以管理员身份运行”

3、将以下命令逐一复制并粘贴：

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\83.0.478.58\Installer

setup.exe --uninstall --system-level --verbose-logging --force-uninstall

4、现在应该能够访问旧的 Edge 浏览器了

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关键词：Edge

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