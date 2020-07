IT之家 7 月 7 日消息 根据兆芯官方的消息,兆芯官网(www.zhaoxin.com)在 7 月 7 日迎来全新改版升级上线。

兆芯新版官网简介:

热点聚焦:用视频形式呈现的热点资讯;

通用处理器:有关兆芯 CPU 的产品资料;

解决方案:基于兆芯 CPU 的台式机、笔记本、云终端、嵌入式等产品信息;

新闻报道:“我们发生的”以及 “关于我们的”NEWS。

IT之家了解到,上海兆芯集成电路有限公司是成立于 2013 年的中国国资控股公司,由上海市国资委下属单位持有兆芯 80% 的股份,剩余股份则主要由威盛电子 (VIA)持有。公司总部位于上海张江,在北京、西安、武汉、深圳等地均设有研发中心和分支机构。

由于 x86 架构是 Intel 公司的专有架构,且 Intel 并未直接向兆芯授权生产 x86 架构处理器,因此兆芯的 x86 授权只能来自于威盛。根据资料,兆芯初期的 CPU 和 GPU 均由威盛产品改良而来(基于 VIA Nano 架构和 S3 Graphics)。公司曾用英文名 VIA Alliance Semiconductor Co Ltd. 也展示了兆芯和威盛的关系。