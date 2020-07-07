微星科技 CEO 江胜昌坠楼身亡，执掌仅一年半

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IT之家 7 月 7 日消息 据台媒报道，笔电、主板大厂微星科技总经理兼 CEO 江勝昌今天下午坠楼当场死亡，具体原因不明。
微星方面随后证实了这一消息，并提到江勝昌先生在公司任职超过 20 年，对公司有卓越贡献，深受员工爱戴，全体同仁深感不舍与哀悼，后续将全力协助家属处理各项相关事宜。
IT之家了解到，江勝昌先生于 2019 年 1 月接任微星总经理兼 CEO，今年 53 岁。
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