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微星科技 CEO 江胜昌坠楼身亡，执掌仅一年半

2020/7/7 19:02:44来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 7 日消息 据台媒报道，笔电、主板大厂微星科技总经理兼 CEO 江勝昌今天下午坠楼当场死亡，具体原因不明。

微星方面随后证实了这一消息，并提到江勝昌先生在公司任职超过 20 年，对公司有卓越贡献，深受员工爱戴，全体同仁深感不舍与哀悼，后续将全力协助家属处理各项相关事宜。

IT之家了解到，江勝昌先生于 2019 年 1 月接任微星总经理兼 CEO，今年 53 岁。

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关键词：微星

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