安卓新机皇来袭：三星 Galaxy Note 20 + 通过 FCC 认证

IT之家 7 月 7 日消息 距离三星 Galaxy Note20 系列的正式发布还有不到一个月的时间，虽然三星还没有正式宣布发布日期，但最近三星 Galaxy Note20 + 已经通过了 FCC 认证，意味着离新机问世不远了。

通常情况下，一款智能手机只有在临近上市的时候才会获得 FCC 的批准，换句话说，Note20 + 通过 FCC 认证，在某种程度上证实了传闻中 8 月 5 日的上市日期。

不过，FCC 并没有提供太多关于三星 Galaxy Note20 + 的信息。得到的唯一有用信息是，Note20 + 的型号将是 SM-N986U，这是此前已经知道的。

IT之家了解到，三星 Galaxy Note20 系列和 S20 系列一样，包括三款手机：Galaxy Note20、Galaxy Note20 + 和 Galaxy Note20 Ultra。Galaxy Note20 Ultra 在设计上将与 Note10 + 有很多相似之处，并且将搭载最顶级的硬件，包括骁龙 865 + 处理器，并采用 120Hz LTPO 显示屏，屏幕分辨率为 2560×1440(QHD)，另外用户将可以同时开启 QHD+120Hz，这是 S20 系列无法做到的。