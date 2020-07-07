巴菲特所持苹果股票一年半内增值 550 亿美元

北京时间 7 月 7 日晚间消息，一份最新的分析显示，苹果股票占据了伯克希尔 · 哈撒韦所持股票的 43%。该机构所持的苹果股票价值 913 亿美元——持股比例为 5.5%。伯克希尔 · 哈撒韦共持有 46 家公司的股份，总价值 2136 亿美元。

伯克希尔 · 哈撒韦对苹果的投资回报颇丰，从 2019 年年初，其价值已经增加了 550 亿美元。

The Motley Fool 认为，巴菲特投资苹果主要有三个原因：

1. 巴菲尔钟爱的公司必须具有三方面能力：持久的竞争优势、响当当的品牌以及强有力的管理团队。

2. 围观新 iPhone 发布前的苹果商店你就明白，这个品牌的力量有多强大。苹果是美国智能手机市场的领跑者，在 GlobaStats 截至 2020 年 6 月的数据中，苹果控制着超过 58% 的流动店铺市场份额。不管苹果推出什么产品，几乎都有教徒一般的顾客排队抢购。该品牌拥有持久的力量，这也是 2016 年苹果最初吸引巴菲特的原因。

3. 另外还有蒂姆 · 库克的因素。作为苹果的 CEO，他在乔布斯突然隐退的九年时间里，大师般地运作着整个公司。在这段时间里，苹果股价惊人上涨了 688%，估计没有一个股东会有怨言。