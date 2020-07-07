设计师：不会和 iOS 14 一样，macOS 11 Big Sur 图标具有 “有趣而明断的表现力”

IT之家7月7日消息 外媒9to5 Mac报道，关于 macOS 11 Big Sur 图标的讨论很多，很多都在激烈争论。人们对苹果公司没有将完全扁平设计引入 Mac 感到松了一口气，但分歧并未停止。

一位设计师认为苹果公司正在 “同构”潮流，但 “应用像素”图标设计师 Michael Flarup 表示，这不是新趋势，而是苹果为视觉设计带来了乐趣和 “明断的表现力”.....

Michael Flarup 承认这一争议，并表示这是不可避免的。

他同意 Koloskus 提出的一个论点 - iOS 7 中引入的扁平化设计是对拟态的一种反应 - 但他并不认为这是摇摆的另一种方式。他说，与其说扁平设计过于局限，不如说是摆脱了某些约束。

他说，苹果已经离开完全扁平的 iOS 设计已有一段时间了。

”文字标签又变成了按钮，返回了细微的渐变，触觉又回到了我们的界面中。”

他通过将 iOS 12 与 iOS 13 进行对比说明了这一点。

有人担心下一代 macOS 可能对 iOS 的极简主义有太大影响。

“许多人怀疑会发生某种视觉上的统一，而且苹果自己所倡导的极简主义将吞噬 Mac 上视觉设计中任何现实主义或表现力的遗留痕迹。”

IT之家获悉，相反，他指出了苹果公司经过修订的人机界面指南，并提请注意其中的一个特定短语。

“在 macOS 11 中，应用程序图标的设计语言可增强与所有平台的一致性，同时保留典型的 macOS 图标逼真的渲染风格。应用程序图标结合了圆角矩形形状、正面透视图和一致的阴影效果，以提供统一的视觉体验。”

尽管设计语言强烈鼓励视觉上的一致性，但并不排除明断的表现力。

他说，苹果是 “合法的”表达。

“苹果公司采用这种方法，使视觉设计表现力合法化，这是我们近十年来从未见过的。就像禁令已经解除的乐趣一样。这将严重放松简约视觉设计的控制力，并提高各地像素推动器的标准。你在彩色背景上的字形将获得一些严重的视觉竞争。如果你不相信我，那是 WWDC 的一个星期后，dribbble 网站重新设计了应用程序图标，我在作品中至少看到 3 个主要的图标集（还记得替换图标集吗？）。是的，我也在努力。”