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苹果 iPhone 12 相机镜头本月出货：仅顶配版搭载 LiDAR 传感器

2020/7/7 9:19:35来源：TechWeb作者：Suky责编：懒猫评论：

综合当前比较可靠的消息，今年秋季苹果的年度旗舰 iPhone 12 系列将提供 iPhone 12、iPhone 12 Max 和 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 两个版本共四款机型。随着发布时间的日益临近，近来各大供应商方面都有不少消息传出。现在有最新消息，继 A14 芯片、屏幕等核心元器件之后，近日有上游产业链带来了 iPhone 12 系列相机镜头的出货信息。

据外媒最新发布的消息显示，有上游产业链近日透露，苹果制造合作伙伴大立光电（Largan）将从 7 月中旬开始为 iPhone 12 提供高端相机镜头。据当前业界普遍的观点，苹果今年秋季将发布两个版本共四款 iPhone 12 机型，分别为双镜头和三镜头配置。其中配置最高的 6.7 英寸版的 iPhone 12 Pro Max 将引入 iPad Pro 使用的 LiDAR 传感器技术，以提升产品性能。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 iPhone12 系列将提供 iPhone 12、iPhone 12Max 和 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 两个版本共四款机型，均将延续刘海全面屏设计，并采用类似 iPhone 4 的纯平中框，两款 Pro 版本将具有 10 位的颜色深度和 120Hz 刷新率。全系均搭载基于 5 纳米工艺制程打造的 A14 处理器，支持 5G 网络。此外，该系列新机还将延续前作的方形相机模组，其中，两款 iPhone 12 系列配备后置双摄，而两款 iPhone 12 Pro 系列则将配备后置三摄，且仅顶配版搭载 LiDAR 传感器。

据悉，全新的 iPhone 12 系列将有望依旧在 9 月亮相，不过据供应链透露，今年大立光电的生产窗口推迟了 4 周至 6 周时间，这意味着今年 iPhone 镜头出货量的高峰期较往年推迟了 1 至 2 个月的时间，这倒是与此前关于 iPhone 12 系列将分批上市的消息不谋而合。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：苹果iPhone

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