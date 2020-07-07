苹果新折叠屏 iPhone 专利曝光：非对称设计，带有 “Touch Bar”

北京时间 7 月 7 日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司今日获得一项折叠屏 iPhone 专利，这项技术允许 iPhone 在折叠后以一种有趣的方式来显示各种信息。

这项专利技术显示，这款折叠屏并不是按照 “中心线”来对称折叠的，而是不对称折叠。设备折叠后，屏幕还会漏出一条。而漏出的这一条屏幕，可以用来显示各种通知、以及各种状态信息，如电池电量。

苹果在专利申请文件中称，未覆盖的显示部分可以用来显示任何合适的内容，例如，可以通过控制电路在这部分屏幕上显示传入消息（电子邮件、文本消息等）、日历内容（如会议提醒）、警报（如闹钟和基于位置的警报等）、电池状态、无线信号强度、飞行模式状态，以及其他状态信息。

此外，这部分屏幕还可以用来显示各种图标（例如，与默认应用和 / 或一组频繁使用和 / 或用户定义的应用相关联的图标）和 / 或其他内容。

在设备折叠后，这部分屏幕还将继续保留其触摸屏功能。

苹果在专利申请文件中称，所显示的内容可以是交互式的（例如，内容可以包括诸如可选择图标、可选择按钮、可选择菜单选项和 / 或其他可选择内容），用户通过提供输入来选择这些内容。

另一种交互方式，可以在设备背面的非常小的辅助显示器上进行。换言之，与 MacBook Pro 上的 Touch Bar 触控条非常相似。

虽然苹果推出折叠屏 iPhone 似乎是不可避免的，而且苹果也申请了不少相关专利，但对于新技术，苹果的理念是持 “观望”态度。用苹果的话说，它希望做到最好，而不是第一。

到目前为止，其他品牌的折叠屏手机的表现并不是很好。因此，分析人士称，我们不太可能在短期内看到折叠屏 iPhone。