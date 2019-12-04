商标曝光，三星下代可折叠手机将隐藏铰链

IT之家12月4日消息 三星从其首款可折叠手机Galaxy Fold中学到了很多教训，相信其下一代可折叠智能手机会有很大改进，现在三星申请的商标暗示，该智能手机可能具有所谓的“隐藏式铰链”。

LetsGoDigital报道，三星电子于12月2日星期一提交了一项欧洲商标申请，名称为Hideaway Hinge（隐藏铰链）。根据LetsGoDigital的说法，该商标应用描述为“智能手机；平板电脑以智能手机和平板电脑的组件形式悬挂。”

新的Hideaway Hinge可能是帮助三星避免其下一代可折叠设备出现之前问题的关键，可能还证实了先前的谣言，即三星的下一代可折叠手机将像翻盖手机一样向下折叠，而不是侧向打开成更大的平板电脑。

彭博社在9月报道，三星正在研发一款可折叠的翻盖手机，该手机的屏幕为6.7英寸，可以折叠成一个紧凑的正方形。据说这款新手机的内部显示屏包括一个自拍相机，而外部则包括两个相机。由于手机将向下折叠而不是向内折叠，因此其形状将与普通智能手机相同，这将允许Android应用在正常状态下运行，而不必遵循当前的三星Galaxy Fold的适应尺寸的显示屏。总之，类似于摩托罗拉在上个月发布的新款摩托罗拉Razr。