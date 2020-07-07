俞渝发内部信：称李国庆抢走营业执照，呼吁员工保卫当当

IT之家 7 月 7 日消息 今日晚间，俞渝给全体员工发内部信称：“我愤怒李国庆把婚姻法带入公司法，不断折腾我们的公司。”李国庆今天清晨六点多钟，带 30 人来到办公室，将几个保安堵住，进入办公区，用电钻撬开保险柜，抢走了营业执照和 U 盾，保安受伤。请当当童鞋们行动起来，发微博、发朋友圈，保卫自己、保卫当当，保卫顾客，保卫供应商。

IT之家了解到，今天早上，当当网法务部发布消息称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。

针对当当网发微博称李国庆强闯当当，撬开保险柜等事宜，李国庆早晚读书官方微博称，“当当董事长李国庆携董事及代理 CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法 (股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接，相信司法公正。”

随后，当当网向供应商发出严正声明，称李国庆在微博上说接管当当是 “假话”，李国庆已经被警察带走。

中午，当当创始人李国庆在微博就 “拿资料”事件发布一篇题为《来自李国庆的一封信》的长文，就 “李俞之争”、当当公司治理僵局、未来经营发展等问题逐一展开陈述。李国庆之后在微博上还公布了 “当当组织结构及人员调整公告”，聘请姚丹骞出任当当代理 CEO，主持公司全面工作；聘请陈立均出任当当 COO，负责公司各项业务的日常管理工作。

另据新京报报道，7 日晚 10 点，李国庆离开香河园派出所，被警车带走，同行 2 名警官。此时，距离李国庆进派出所调查已过去超 10 小时。