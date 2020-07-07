李国庆再发声：当当处于依法交接，盖章或付款需求请联系我

IT之家 7 月 7 日消息 今日午间，当当网向供应商发布声明称，李国庆今天微博说接管当当了，这是假话，李国庆已经被警方带走，请大家安心，继续原来的业务代表正常开展业务。

李国庆中午再发声，现在当当处在依法交接时期。打扰了。我作为当当董事长，首要目的是要保证当当的正常经营，这一点不用担心。请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。有盖章或者付款的需求，请联系我或者赴新当当筹备总部。当当上下游合作伙伴也不要担心，货款正常结算，对接人不变。

此前IT之家报道，李国庆转发微博表示，当当董事长李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

下面是李国庆回应：