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李国庆再发声：当当处于依法交接，盖章或付款需求请联系我

2020/7/7 12:38:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 7 月 7 日消息 今日午间，当当网向供应商发布声明称，李国庆今天微博说接管当当了，这是假话，李国庆已经被警方带走，请大家安心，继续原来的业务代表正常开展业务。

李国庆中午再发声，现在当当处在依法交接时期。打扰了。我作为当当董事长，首要目的是要保证当当的正常经营，这一点不用担心。请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。有盖章或者付款的需求，请联系我或者赴新当当筹备总部。当当上下游合作伙伴也不要担心，货款正常结算，对接人不变。

此前IT之家报道，李国庆转发微博表示，当当董事长李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

下面是李国庆回应：

各位当当同仁，合作伙伴：

现在当当处在依法交接时期。打扰了。

我作为当当董事长，首要目的是要保证当当的正常经营，这一点不用担心。请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。

有盖章或者付款的需求，请联系我或者赴新当当筹备总部。当当上下游合作伙伴也不要担心，货款正常结算，对接人不变。

当当股东之间出现了一些纠纷是暂时的。当当没错，员工没错，合作伙伴没错。我们夫妻大股东之间没有做好，对大家造成困扰表示歉意。也一并祝各位考生考出好成绩，完成人生夙愿，鱼翔浅底，鹰击长空。

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关键词：当当网李国庆

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