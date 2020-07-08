前微软高管佩吉约翰逊加盟 Magic Leap 担任 CEO

▲ 佩吉·约翰逊（Peggy Johnson）

据 CNBC 报道，增强现实初创公司 Magic Leap 周二宣布，微软高管佩吉 · 约翰逊（Peggy Johnson）将于 8 月加入 Magic Leap 担任 CEO。



资料显示，约翰逊于 2014 年被微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）聘用，此前她在高通公司工作了 24 年，担任过多个职位，包括管理互联网服务部门。在微软，约翰逊是该公司高级领导团队的成员，并引导微软完成了重大的合作交易和收购，包括 2016 年以 262 亿美元收购 LinkedIn。

Magic Leap 的宣布是在创始人 Rony Abovitz 在 5 月份宣布将卸任 CEO 之后的几周，他说：“我们清楚地看到，我的角色变化是一个自然的下一步。”

Magic Leap 成立于 2011 年，早期曾被广泛炒作，并成功从 Alphabet 的谷歌和其他投资者那里筹集了约 30 亿美元。但该公司在 2018 年发布的第一款产品，售价超过 2000 美元，自公司早期演示以来，显示出降低了雄心壮志，销量并不理想，Magic Leap 最近转而专注于商业场景。在新冠疫情期间，Magic Leap 在 4 月宣布将裁员，作为结构改革的一部分。《纽约时报》报道称，其 1900 名员工中约有 600 人受到影响。

约翰逊告诉《纽约时报》，她之所以被驱使接受这份工作，是因为她想成为一名首席执行官。该公司在一份文件中表示，她在微软的最后一天将是 7 月 7 日。

微软发言人对 CNBC 表示，微软将寻找合适的候选人来接替约翰逊，与此同时，财务主管艾米 · 胡德（Amy Hood）将接替她的直接报告。

纳德拉周二上午在给微软高管的邮件中写道：“我要感谢佩吉在过去六年中的领导力和合作关系。她连接人脉、推动共识、建立关系的能力让我学到了很多。多年来，她一直是微软和科技领域女性的明显榜样，我知道她将在新的岗位上继续激励 STEM 领域的年轻女性。”