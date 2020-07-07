爆料：微软将收购华纳兄弟旗下游戏部门

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
北京时间 7 月 7 日凌晨消息，据外媒报道，两位熟知内情的消息人士透露，微软已经表示有意收购华纳兄弟旗下游戏部门。
上个月曾有外媒报道称，华纳兄弟的母公司 AT&T 正在讨论出售旗下互动娱乐（Interactive Entertainment）游戏部门的问题，这个部门拥有广受欢迎的视频游戏《真人快打》（Mortal Kombat）。当时的报道称，这项交易的价值可能约为 40 亿美元。
微软和 AT&T 均尚未就相关置评请求作出回应。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有