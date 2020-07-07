爆料：微软将收购华纳兄弟旗下游戏部门

北京时间 7 月 7 日凌晨消息，据外媒报道，两位熟知内情的消息人士透露，微软已经表示有意收购华纳兄弟旗下游戏部门。

上个月曾有外媒报道称，华纳兄弟的母公司 AT&T 正在讨论出售旗下互动娱乐（Interactive Entertainment）游戏部门的问题，这个部门拥有广受欢迎的视频游戏《真人快打》（Mortal Kombat）。当时的报道称，这项交易的价值可能约为 40 亿美元。

微软和 AT&T 均尚未就相关置评请求作出回应。