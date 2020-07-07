曝微软 Surface Duo 2 已在开发，收购团队打造安卓定制系统

IT之家7月7日消息 外媒Windows Central报道，微软正在Microsoft设备部门内部组成一个团队，该团队将负责处理Surface Duo的Android OS的开发。消息源称，到目前为止，微软已经将操作系统工作外包给了第三方供应商，例如Movial，后者拥有在Surface Duo上实现Android所需的专业知识。

Movial是一家软件、服务和设计工程公司，在其原型和开发阶段一直与Microsoft在Surface Duo上密切合作。微软现在已经收购Movial在罗马尼亚、中国台湾和美国的本地业务，并将所有为Surface Duo工作的Movial员工纳入微软全职员工。

Movial将继续作为独立公司运营，其芬兰总部员工仍留在Movial。SeeNews报道称，Movial的Iasi办事处将成为微软罗马尼亚的第四个研发中心，因为它将在该地点雇用60名Movial员工。

微软内部为Surface Duo定制了安卓OS开发，这标志着微软正在认真考虑其新的移动手机工作情况。借助内部OS团队，微软自身将处理Surface Duo的发布后软件更新，这些更新将随着时间的推移增加新功能和新体验。

该团队还将负责Surface Duo 2的Android操作系统工作，它目前处于早期开发阶段。微软正在招聘职位，以寻找Android工程师为Surface Duo工作。微软正准备在今年夏天晚些时候发布Surface Duo，并计划在发布后提供稳定的OS和应用程序更新。

IT之家此前报道，微软Surface Duo预计搭载骁龙855、6GB内存、64GB/128GB/256GB存储，配置两个5.6英寸AMOLED显示屏，后置1100万像素相机。微软Surface Duo不支持5G、无线充电或NFC功能。