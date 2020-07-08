斗鱼直播开展 “清朗”专项行动：6 月清理六类恶意营销账号 4099 个

IT之家7月8日消息 今年 3 月，《网络信息内容生态治理规定》正式施行，斗鱼直播全站范围内开展 “清朗”专项行动。从 3 月起，斗鱼直播平台对直播内容进行了分类巡查和整治，针对色情三俗、造谣传谣、侵权假冒、标题党等六大类恶意营销账号进行了全面深度排查，对问题账号进行从重、从快处理。6 月份，斗鱼累计清理问题账号 4099 个，其中低级庸俗类 3200 个、标题党类 861 个、造谣传谣类 20 个、侵权假冒类 18 个。

斗鱼对平台 AI 审核技术进行了优化，加强了人工审查能力，同时通过组建 “斗鱼巡管团队”、优化用户有奖举报等手段，保障平台账号及直播内容的风控效率和准确性。

IT之家了解到，借助 AI 审核技术，斗鱼平台所有开播主播，均需要通过 “实名验证 + 人脸识别 + 人工审核”三道防火墙，直播中的所有视频、音频直播内容，均在自动化识别监管之中，审核频率高达每秒一次。借助平台自主研发的 AI 审核技术，对直播间视频、语音进行分段切片，并通过数据模型进行分析，通过图片、语音、语义、弹幕文字等关键点进行智能判断识别，过滤问题内容推送至人工审核。

斗鱼方面透露，“斗鱼现有人工审核团队接近 700 人，工作时间为 7*24 小时，7 班轮班制，保障全年无休。人工审核团队根据不同直播内容，进行针对性的排查和管理，实施清理违规内容。对有效举报的违规账号进行禁言、封号等处理措施。”