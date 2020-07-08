5G 视频彩铃能否成为运营商的一块 “辉煌阵地”？

如今，若说短视频成为时间的第一杀手一点也不为过。因而，许多行业都在耕耘短视频来变现利润，而短视频也为各个行业提供了一座资源 “富矿”。

运营商也不例外，涉足短视频的第一步是视频彩铃。简单讲，视频彩铃就是将 “听的彩铃”改为 “看的彩铃”。

2018 年中国移动首先上线视频彩铃业务，2020 年 3 月，中国移动视频彩铃用户数正式突破 1 亿。在 5G 发牌 1 周年线上峰会上，中国移动副总经理简勤表示：“目前近 1 亿中国移动用户订购超高清视频彩铃。”

中国联通视频彩铃 2019 年 11 月试商用，2020 年 5 月 17 日，宣布视频彩铃用户量突破 1000 万大关，并启动全国正式商用。

而中国电信也于 2020 年 5 月 16 日线上发布 5G 视频彩铃商用。日前，还启动了 2020 年视频彩铃建设工程集采，该项目新建全云化的视频彩铃平台，满足 31 省视频彩铃业务需求，承载 5870 万用户。

进入 5G 时代，视频彩铃也升级为 5G 高清视频彩铃，基于 5G 核心网络全面升级主被叫通话协商机制，可实现视频彩铃主被叫双屏显示。

不过也有业内人士指出，若将视频彩铃当成一块利润阵地，续写 2G/3G 时代的辉煌是不可能的。

视频彩铃的吸引力

对个人来说，视频彩铃可能没有那么大的吸引力，但是对企业和运营商来说，有很多的机会。

从资费来说，若要跟亿万级别的媒体广告费用相比，视频彩铃的资费那是相当低了。以中国电信为例，视频彩铃（企业版）业务资费中，同一客户开通号码的数量（线）在 0-4 时，报 25 元 / 月 / 线；10-49 线报 15 元 / 月 / 线；50 线以上则 10 元 / 月 / 线。按每线、每月计费，且随着线数的增长，资费会降低。

从企业角度来说，肯定要谈变现了，运营商的视频彩铃对于企业来说有很大的营销优势，企业开通视频彩铃，对呼入方进行视频营销，如此，节省了广告费。

从运营商的角度看，可以利用自身的大数据优势，根据不同的用户画像和用户场景，将内容精准推送给用户；也可以组织 C 端用户将自己的彩铃使用权，共享给后向 B 端客户。这对运营商来说，是进行业务转型的一个竞争点。

目前绕不过的三个 “坑”

笔者认为，视频彩铃要在未来形成大的发展格局，面前还有几个硬伤。

首先：只有在双方有电话通信需求的前提，视频彩铃才能发生。

可是根据工信部发布的 2020 年 1-5 月通信业经济运行情况：1-5 月，移动电话去话通话时长完成 8798 亿分钟，同比下降 11.7%，降幅比 1-4 月收窄 2.2%；固定电话主叫通话时长完成 405 亿分钟，同比下降 21.6%，降幅较 1-4 月收窄 2.2%。也就是说，运营商的语音在逐年下滑。

而且，更多的个人用户对于这些通信增值业务更多是希望免费才可能会使用，也就是说个人用户不足以让视频彩铃发扬光大。

在笔者看来，视频彩铃更多的潜力市场在企业和政府机关：从企业角度来说，视频彩铃是一种 “可视化名片”，在企业进行营销时效果更为显著，能够宣传企业品牌、促销核心产品。对政府机关而言，视频彩铃可以作为政府面向公众提供政务服务、政策宣传的平台，如传播消防知识、宣传公益活动、展示城市形象等。

其次，目前三大运营商的视频彩铃业务仅限本网用户使用，也就是说通话双方必须在同一移动网络下。日前，三大运营商都表示未来会开展合作，实现 5G 视频彩铃的互联互通。

第三，终端设备需技术支持视频彩铃。2018 年及以后上市的安卓手机基本都能够支持视频彩铃功能（主叫为苹果手机时，目前暂不支持播放视频彩铃）。

另外，6 月 24 日，由中国移动联合中国电信、中国联通牵头提案，5G + 视频彩铃产业联盟成员单位等助推的《移动智能终端支持视频彩铃的技术要求和测试方法》行业标准正式通过全会评审并成功立项。据悉，这是自 2018 年中国移动视频彩铃业务在全球范围率先上线之后，业界迎来的首个终端技术行业标准。

当然，若仅仅把视频彩铃当做运营商一种新的收费产品，那么，它并不会成为运营商一块利润阵地，更不太可能会延续续写 2G/3G 时代的辉煌。