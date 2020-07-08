金士顿 HyperX Alloy Elite 2 开售：自研轴体，999 元

IT之家7月8日消息 时隔三年，金士顿的游戏部门 HyperX 在本周一正式推出了 "Alloy Elite 2" 键盘，并开售。相比第一代 Alloy Elite 键盘外观设计不变，轴体从 Cherry MX 轴改为自研红轴，键帽改用 "布丁" 键帽，背光渲染设计，还取消了掌托，目前已于天猫商城开售，售价 999 元。

Alloy Elite 2 延续第一代阿洛伊精英的整体设计，依然是悬浮式轴体、黑色实心钢架面板，顶部提供快捷按键和音量旋钮，左侧可以调节灯光亮度、灯效和游戏模式，右侧可以设置多媒体功能。相对前代取消了掌托，但机身底部留了掌托卡槽，可自行安装。

最大变化是 Alloy Elite 2 改用了金士顿自研的机械轴体，从之前的 Cherry MX RGB 青 / 茶 / 红轴改为自研红轴（线性风格、45 克压力系数、1.8mm 触发键程、3.8mm 总键程），手感可能存在差异。

其他方面，Alloy Elite 2 改用 ABS“布丁”背光键帽，加强背光渲染。官方称这套 “布丁”键帽并不会零售，因此目前只有这款键盘搭载。IT之家了解到，这款键盘驱动、灯效、宏设置、轮询率等部分均保留前代设计，全键无冲突，附带一个 USB-A 接口，重 1530 克。

▲ 自研红轴和 "布丁" 键帽，图源天猫商品界面

目前 HyperX Alloy Elite 2 已上架天猫商城并开售，目前售价 949 元。



