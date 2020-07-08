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微博：采用外链白名单机制，对政府、新闻、认证企业等以外网址均不再支持跳转

2020/7/8 15:24:03来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 8 日消息 @微博管理员 今日发布《微博平台实施外链白名单机制的公告》。公告称，微博将目前的短链服务调整为受限制的免费服务，即采用外链白名单机制，仅对白名单网站，如政府、新闻、认证企业网站提供免费服务，对白名单以外的网址均不再支持跳转

IT之家了解到，微博外链白名单机制将于 8 月初上线。

@微博管理员 全文如下：

一直以来，微博为构建开放多元的内容生态而努力。考虑到 140 字微博对内容长度的限制，外链在内容展示中的美观程度，以及用户点击外链的信任度等问题，微博自 2011 年 3 月起，正式启用 t.cn 作为短链接服务新域名，提供非微博网址的外链转换短链，和短链自动解析跳转的优质配套服务（简称短链服务）。月覆盖规模超过 150 亿人次。

纵观互联网行业，短链服务多与企业服务捆绑，较少对个人用户开放。在为数不多的服务提供商中，国外知名短链服务提供商 Bitly，提供 29 美元包月服务（约合人民币 200 元）。国内主流内容平台中，百度也为付费模式，针对短链转换、点击跳转双向计费，既提供 3000 元起的包月服务，又提供 10 元 1 万次起的计次服务。

随着短链需求的增加，近年来出现一些第三方公司，利用微博所提供的不受限制的免费服务，从事非法营销类活动，导致短链服务指向的内容良莠不齐。微博先后多次应省级运营商要求对该服务进行整改治理。特别今年上半年，短链服务被互联网黑产利用，通过发布涉黄赌博等违法信息，向站外导流获取非法利益。已严重扰乱社区秩序，影响微博用户的使用体验。

本着开放内容生态的初心，同时有效阻断黑产的恶意行为，微博参照主流内容平台的做法和用户体验，将目前的短链服务调整为受限制的免费服务，即采用外链白名单机制，仅对白名单网站，如政府、新闻、认证企业网站提供免费服务。对白名单以外的网址均不再支持跳转。

微博的外链白名单主要包括以下 4 类：

1. 政府网站（以 .gov.cn 、.gov.com 结尾）；

2. 正规媒体网站；

3. 各大门户网站；

4. 企业自主向微博平台申报确认后的正规网站；

其中，前 3 类由微博官方添加，第 4 类需要企业认证账号自行向微博平台申报。

企业申报条件如下：

1. 须使用企业认证账号申报对应的企业官方网址；

2. 须确保所申报的域名网址指向的内容合法合规；

3. 须提供网站 ICP 备案和营业执照等信息；

私信至 @企业微博助理，提交申报审核。

微博外链白名单机制将于 8 月初上线，请企业认证账号加紧申报，以免影响后续使用。感谢用户对微博的理解与支持。

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关键词：微博

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