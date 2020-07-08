俞渝手下员工：不想让李国庆毁了当当，希望恢复正常

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7 月 8 日消息，今日当当网俞渝带领几位当当员工接受采访。
据当当网一位员工透露，这么做的目的是希望给公司一个正常运营。“已经报警，还在等公安处理。”
他谈到，“我们其实不想让李国庆毁了当当，就想像正常普通员工一样工作，就仅此而已。但现在这么闹的话，不光是工作受影响，生活也受影响。”
据其透露，目前当当仍在等处理结果。“我们的诉求是恢复正常的公司经营，然后员工恢复正常工作。”
在俞渝进入公安局 20 分钟左右后，和当当员工一起乘车离开。
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