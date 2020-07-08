央行探索数字人民币智慧出行场景应用

IT之家7月8日消息 据北京商报报道，日前，央行数字货币研究所与滴滴出行达成战略合作，共同研究探索数字人民币在智慧出行领域的场景创新和应用。双方期望通过建立合作关系，促进数字人民币在多元化出行场景中的平台生态建设。

数字经济已经成为带动我国经济高质量发展的重要引擎，法定数字货币系统将成为数字经济发展中重要的基础设施。近年来，央行成立数字货币研究所，在法定数字货币领域的研发不断取得新成果。

滴滴出行表示，将在有关部门指导下，配合数字货币研究所严格落实党中央、国务院提出的提高金融服务实体经济能力的指导方针，助推数字经济与实体经济融合发展。

今年5月份，针对数字货币的相关问题，中国人民银行行长易纲表示，法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。

IT之家获悉，目前，数字人民币研发工作遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。但目前的试点测试，还只是研发过程中的常规性工作，并不意味数字人民币正式落地发行，何时正式推出尚没有时间表。