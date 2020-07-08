特斯拉 Model 3 击败逾百个竞争对手，赢得英国汽车网站 2020 年最佳新车奖

7 月 8 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 Model 3 击败 100 多个竞争对手，赢得了 2020 年最佳新车奖。

英国汽车网站 AutoTrader 用 16 种标准分别评判每辆车，包括空间、性能、可靠性、耐久性、特性、质量、外观和成本等等。最终，Model 3 获得了 2020 年最佳新车奖。

外媒报道称，Model 3 是特斯拉最便宜的汽车，并且已经成为全球最受欢迎的电动汽车。据 Statista 统计，2019 年，Model 3 的全球销量超过 30 万辆。

除了获得 2020 年最佳新车奖外，Model 3 此前还获得了 2020 IIHS Top Safety Pick + 最高安全奖。去年 11 月，Model 3 还与 Model S 一起重新获得了《消费者报告》的推荐。

目前，除了在弗里蒙特工厂生产 Model 3 外，特斯拉还在上海超级工厂生产这款车。中国制造的 Model 3 在 2019 年底进行试生产后，它的生产在今年 1 月正式步入正轨。

今年 3 月底，外媒报道称，该工厂达到了一个新的里程碑，即该工厂的 Model 3 产量达到每周 3000 辆。5 月份的时候，特斯拉全球副总裁陶琳表示，该工厂最早将于 6 月底实现每周生产 4000 辆 Model 3 的目标。