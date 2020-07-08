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摩根士丹利上调特斯拉目标价至 2070 美元，但仍不建议买入该股

2020/7/8 15:23:12来源：TechWeb作者：小狐狸责编：西瓜/实习评论：

7 月 8 日消息，据国外媒体报道，摩根士丹利将电动汽车制造商特斯拉的目标价从 1200 美元上调至 2070 美元，但该机构仍然不建议购买该公司的股票。

本周一，特斯拉股价收盘大涨 13.48%，报收于 1371.58 美元，再创历史新高。摩根士丹利分析师称，特斯拉周一的涨势 “非同寻常”，因此给出 2070 美元的看涨目标价。

特斯拉股价在当地时间周一上涨 13%，使得该公司市值达到 2543.94 亿美元，相当于 10 个福特，这进一步巩固了其作为全球市值最高汽车制造商的领先地位。

上周四，特斯拉公布了超过预期的第二季度交付量。该公司表示，它第二季度生产了超过 82000 辆电动汽车，并交付了约 90650 辆汽车，大大高于预期的 74130 辆，尽管该公司的弗里蒙特工厂曾关闭了一个多月时间。

在特斯拉公布了强劲的季度交付量后，多位分析师上调了该公司的目标价。JMP Securities 将该公司的目标价从 1050 美元上调至 1500 美元；摩根大通将该公司的目标价从 275 美元上调至 295 美元，并给予其股票 “减持”评级；德意志银行将该公司的目标价从 900 美元上调至 1000 美元。

此前，外媒称，特斯拉的发展势头强劲。该公司 Model Y 投入生产的速度比预期的要快，而且其 Cybertruck 电动皮卡的受欢迎程度也在不断提高。

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关键词：特斯拉

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