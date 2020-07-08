政府补贴 + 偶像带货，韩国掀起特斯拉热潮

北京时间 7 月 8 日下午消息，据路透社报道，从同名鸡尾酒到趋之若鹜的热情买家，特斯拉在韩国——尤其是在精通科技的专业人士中间，备受追捧。

在首尔经营一家广告制作公司的姜晟模（Kang Sung-mo）是特斯拉的忠实粉丝之一。“我对汽车不感兴趣，但我对特斯拉品牌和它的技术十分感兴趣。”39 岁的姜晟模说。

他在去年 12 月订购一辆特斯拉 Model 3，尽管他去年夏天才购买了一辆现代汽车。他说，特斯拉的创新理念有助于提高自己的形象。

去年 6 月份，这家美国电动汽车制造商在韩国的表现达到巅峰，一共卖出 2827 辆汽车，从 4 月和 5 月的疲软销售中强势反弹。Model 3 现在是韩国的第二大进口车辆，排在 BMW 5 系和奥迪 A6 之前，仅次于奔驰 E-Class。

相比之下，韩国本土汽车制造商现代汽车的 Kona EV 的销售量在 6 月份下滑 31%，至 2513 辆。知情人士透露，还有 4000 到 5000 名韩国消费者订购了 Model 3，其中大多数要到 9 月份才能交付。

特斯拉在韩国富裕的专业人士中间越来越受欢迎也是公司值得骄傲的事情之一。更重要的是，这些人受疫情的冲击也相对少。

说起特斯拉对传统汽车品牌带来的威胁，公司上周超越丰田汽车，成为全球最有价值的汽车制造商。当竞争对手的二季度表现受到疫情冲击时，特斯拉的二季度交付大大超出市场预期。

当然韩国为 Model 3 慷慨提供的 1243 万韩元（10380 美元）补贴也确实促进了 Model 3 的销售。补贴后的 Model 3 售价低于 4 万美元。不过，该公司本身的宣传也功不可没。

在社交媒体上，韩国特斯拉粉丝们热衷于分享车辆的运输路线。最近，韩国酒吧流行起一款新的鸡尾酒，混合了 Terra 品牌啤酒和韩国传统烧酒 “soju”。拼凑在一起，这两个名字同 “特斯拉”在韩语中的发音十分相似。

韩国明星刘亚仁在上个月播出的真人秀节目里，驾驶着自己的特斯拉 Model X 上街购物，又给特斯拉结结实实打了一波免费广告。据另外一名知情人士说，这波免费广告让 Model X 的销量大涨。

其他一些新晋韩国车主表示，他们是出于实际原因才购买特斯拉。

在首尔一家IT公司工作的金东焕（Kim Dong-hwan）说，公司离家比较远，购买特斯拉是希望在疫情期间尽可能避免公共交通和长时间驾驶的疲劳感。

但也不是一切都完美无缺——他的 Model 3 面板存在小缝隙，维修需要几个月时间。但金东焕说，跟先进技术品牌带来的好处和情感吸引力相比，这都不算什么。

“考虑到特斯拉的自动驾驶功能可以减少驾驶疲劳感，总体上我还是对新车很满意的，”他说。