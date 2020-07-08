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华硕证实骁龙 865 + 存在，ROG 游戏手机 3 首发

2020/7/8 17:03:52来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 8 日消息 华硕将于 7 月 22 日发布 ROG 游戏手机 3，根据此前消息，该机的一大亮点是首发搭载骁龙 865 + 处理器，现在这个消息似乎得到了官方的证实。

今天早些时候，华硕在官方推特上放出了 ROG Phone 3 的预热，虽然该推文已经被撤下，但还是被网友进行了截图，华硕称 ROG Phone 3 将是最强大的游戏手机，仔细看关于处理器的图片，上面明确显示是 “865+”

骁龙 865 + 有比 865 更高的 CPU 时钟频率，据悉其拥有一颗主频 3.09GHz 的 Kryo 585 Prime CPU，三颗主频 2.42GHz 的 Kryo 585 Gold，四颗主频 1.8GHz 的 Kryo 585 Silver CPU。

IT之家了解到，ROG 游戏手机 3 此前已经入网工信部，信息显示该机内置了 5800mAh（典型值 6000mAh）大电池（30W 充电器），但这也让该机的重量达到了 240 克。

从工信部给出的证件照来看，华硕 ROG 游戏手机 3 外观方面跟上代产品几乎没有变化，最主要的一点变化是该机背面升级为三摄，主摄为 6400 万像素。其它方面，ROG 游戏手机 3 采用 6.59 英寸显示屏，分辨率为 2340×1080，最高配备 16GB 内存 + 512GB 存储，前置 1300 万像素自拍摄像头，三围尺寸为 171×78×9.85mm。

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关键词：ROG游戏手机3骁龙865+

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