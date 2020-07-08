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AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 曝光，有望下周推出

2020/7/8 17:20:22来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月8日消息  Chiphell 论坛中有网友今日分享了一张标注为 AMD Threadripper PRO 3995WX 的处理器，或将为 AMD 即将推出的新款线程撕裂者旗舰处理器。

▲ 图源 Chiphell

IT之家了解到，AMD 今年 1 月 7 日推出了 Ryzen Threadripper 3990X 处理器，该处理器采用 64 核心 / 128 线程设计，主频 2.9GHz，最高可达 4.3GHz，目前 geekbench 成绩中单核成绩最高 1372，多核 42403 分，领先 99.99% 的产品。而 AMD Threadripper PRO 3995WX 从命名来看是定位于 3990X 之上的一款产品，其性能规格和跑分成绩有望超越目前 2990X 创下的记录。

外媒 videocardz 称收到提示，AMD 将推出一个新的 Pro 系列产品，为线程撕裂者平台新型号。Pro 系列线程撕裂者定位商用工作站系列，与消费级线程撕裂者产品相比将支持 8 通道内存和最高 2TB 的内存容量，采用新 sWRX8 插槽，将于 AMD 发布 Ryzen 3000XT 系列之后的一周之后发布，即AMD Threadripper PRO 3995WX 将有望于 7 月 14 日正式推出

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关键词：AMD

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