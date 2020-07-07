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AMD 锐龙 XT 系列 CPU 开卖：1859 元起，建议 280mm 以上水冷

2020/7/7 21:11:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 7 日消息 根据 AMD 官方的消息，AMD 第三代锐龙处理器家族三款新品：锐龙 9 3900XT、锐龙 7 3800XT 以及锐龙 5 3600XT，今晚 21 点起，正式开售，售价人民币 1859 元起。

AMD 官方表示，AMD 锐龙 3000XT 系列处理器，在第三代锐龙处理器的基础上进行优化，提升频率表现，为追求绝佳性能的发烧友、游戏玩家和内容创作者量身定制。

锐龙 3000XT 系列处理器，通过优化的 7nm 制造工艺，进一步提升 Zen 2 架构优势。在保持第三代锐龙处理器热设计功耗（TDP）的同时，提供更高的 BOOST 频率和更强性能。锐龙 3000XT 系列部分处理器提供高达 4.7GHz 的时钟速度，全新 6/8/12 核型号，以及更大的缓存。AMD 锐龙 9 3900XT 和第三代锐龙处理器相比，单线程性能可提高 4%。

IT之家了解到，AMD 锐龙 9 3900XT、锐龙 7 3800XT 和锐龙 5 3600XT 处理器官方建议搭配 280mm 以上一体式水冷解决方案或等效风冷散热器。AMD 锐龙 5 3600XT 随盒包附赠一个幽灵 Spire 散热器。

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关键词：AMDCPU

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