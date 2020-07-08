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vivo X50 Pro + 发布：超大底主摄，7 月 11 日上市，4998 元起

2020/7/8 20:14:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 8 日消息 今晚 vivo 举行了 vivo X50 Pro+ 品鉴会，正式发布了 vivo X50 系列的 “超大杯”，同时 vivo 公布了该机的开售时间，该机将在 7 月 11 日线上线下同步开卖，起售价 4998 元。

vivo X50 Pro + 提供引力和驼色两种配色，前者采用 AG 磨砂玻璃工艺，而后者采用素皮工艺打造。vivo X50 Pro + 采用了一块 6.56 英寸 120Hz 双曲面 OLED 显示屏，分辨率 2376×1080 为像素。

核心配置方面，vivo X50 Pro + 搭载高通骁龙 865 处理器，内置容量为 4350mAh 大电池，支持 44W 闪充。其它方面，vivo X50 Pro + 还采用高性能可独立 DAC 解码的 HiFi 芯片 CS43131。

拍照方面是这款手机最大的亮点，该机后置采用 5000 万超感光主摄 + 3200 万专业人像镜头 + 1300 万潜望式长焦镜头 + 1300 万广角微距镜头的组合，其中主摄使用的是三星全新的 5000 万像素 ISOCELL GN1 图像传感器，拥有 1/1.3 英寸超大底，支持多全像素合成对焦，最大支持 1 亿像素分辨率的图像输出，四颗镜头配合，可实现从 0.6-5X 的变焦平滑过渡。

IT之家了解到，售价方面，vivo X50 Pro+ 8GB+128GB 版价格为 4998 元，8GB+256GB 版价格为 5498 元，12GB+256GB 版价格为 5998 元。

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关键词：vivo X50 Pro+

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