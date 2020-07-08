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【IT之家开箱】OPPO 手环 EVA 限定版图赏

2020/7/8 20:23:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家7月8日消息 在6月份的 OPPO Reno4 系列 5G 视频手机新品发布会上，官方公布了一款定位 “时尚健康”的 OPPO 智能手环，时隔一个月，IT之家现已拿到了这款产品的 EVA 限定版，现在为大家带来开箱图赏。

开箱

如图所示，OPPO 手环 EVA 限定版的包装采用了新世界福音战士的元素。

包装内含OPPO 手环 EVA 限定版本体，充电器和一个标准版的表带。

OPPO智能手环搭载了1.1英寸的AMOLED屏，2.5D弧面设计，可显示50字符。

OPPO 手环 EVA 限定版采用了红黑撞色腕带，有金色2号机标志。

配置方面，OPPO智能手环采用了“高性能、低功耗”处理器，官方称续航可达14天，充满电只需要1.5小时。

IT之家了解到， OPPO 手环具备连续血氧监测功能，可实现 “睡眠 8 小时，守护 2 万次”，在睡眠中每秒监测血氧饱和度；还有 12 种专业运动模式和多项便捷功能。具体来说，连续血氧监测功能的实现，依赖于 OPPO 手环内置的光学血氧传感器。这一元件的运用，使 OPPO 手环得以在用户处于睡眠状态时，仍能每秒连续监测血氧饱和度，即睡眠 8 小时期间，可以不间断地完成 28800 次监测，从而在睡眠状态下更好地测量身体血氧饱和度和呼吸状态。与专业睡眠监测功能结合后，OPPO 手环还可以帮用户培养更健康的睡眠习惯。

运动功能方面，OPPO 手环支持减脂跑、室内 / 室外跑步、步行、骑行、游泳、椭圆机、划船机、羽毛球等模式，OPPO 手环还支持 50 米防水，在运动后还会生成完整运动报告，让用户更直观了解运动效果。除此之外，它可以接收微信消息推送、来电通知，也可控制手机音乐播放，还可以通过手环查找手机……

细节图赏

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关键词：OPPO手环

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