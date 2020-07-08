【IT之家开箱】OPPO 手环 EVA 限定版图赏

IT之家7月8日消息 在6月份的 OPPO Reno4 系列 5G 视频手机新品发布会上，官方公布了一款定位 “时尚健康”的 OPPO 智能手环，时隔一个月，IT之家现已拿到了这款产品的 EVA 限定版，现在为大家带来开箱图赏。

开箱

如图所示，OPPO 手环 EVA 限定版的包装采用了新世界福音战士的元素。

包装内含OPPO 手环 EVA 限定版本体，充电器和一个标准版的表带。

OPPO智能手环搭载了1.1英寸的AMOLED屏，2.5D弧面设计，可显示50字符。

OPPO 手环 EVA 限定版采用了红黑撞色腕带，有金色2号机标志。

配置方面，OPPO智能手环采用了“高性能、低功耗”处理器，官方称续航可达14天，充满电只需要1.5小时。

IT之家了解到， OPPO 手环具备连续血氧监测功能，可实现 “睡眠 8 小时，守护 2 万次”，在睡眠中每秒监测血氧饱和度；还有 12 种专业运动模式和多项便捷功能。具体来说，连续血氧监测功能的实现，依赖于 OPPO 手环内置的光学血氧传感器。这一元件的运用，使 OPPO 手环得以在用户处于睡眠状态时，仍能每秒连续监测血氧饱和度，即睡眠 8 小时期间，可以不间断地完成 28800 次监测，从而在睡眠状态下更好地测量身体血氧饱和度和呼吸状态。与专业睡眠监测功能结合后，OPPO 手环还可以帮用户培养更健康的睡眠习惯。

运动功能方面，OPPO 手环支持减脂跑、室内 / 室外跑步、步行、骑行、游泳、椭圆机、划船机、羽毛球等模式，OPPO 手环还支持 50 米防水，在运动后还会生成完整运动报告，让用户更直观了解运动效果。除此之外，它可以接收微信消息推送、来电通知，也可控制手机音乐播放，还可以通过手环查找手机……

细节图赏