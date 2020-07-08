谁在为骚扰电话大开绿灯？

各种各样的骚扰电话犹如雨后春笋一般死灰复燃。骚扰电话屡禁不止，极大地影响了人民群众的感知。虽然监管层也一直在大力推动整治，但是骚扰电话持续猖狂的势头并未彻底有效遏制。在推动全社会加强对骚扰电话治理的同时，应该弄清楚谁在为骚扰电话开绿灯。

一、各种专用号码已经成为骚扰电话的集中来源

95 和 400 开头的专用号码已经成为手机通讯录黑名单中的主力军。95 和 400 开头的这些专用号码都是专属使用的，之所以能够如此猖狂的进行电话骚扰，这与部分行业依靠电话营销经营有关，比如保险公司、证券公司、信用可办理、地产中介、信用贷款、小额贷款公司等。

95 和 400 开头的专用号码为什么会成为骚扰电话的主要来源，实际上这与专用号码的特殊性有关。银行、快递等与生产生活紧密相关的号码很多也都是 95 和 400 开头的专用号码，比如工商银行的 95588 等，部分不法商家正式借助人民群众对正常 95 号码的信任，开展电话骚扰营销。

最近工业和信息化部发布了《关于加强呼叫中心业务管理的通知》，试图通过加强源头管控有效降低骚扰电话的发生。应该说监管层的初衷非常好，但是这种加强源头管控的要求能够落到实处，还需要有更加严格的监督检查手段和严厉的处罚措施。

二、对各种语言专线的使用监管尚不到位

很多企业为了便于生产销售都从三大运营商那里申请并安装了语音专线，语音专线的套餐包非常实惠，语音通话基本可以达到 1 分钱 / 分钟。虽然语音专线在提高企业内部生产效率、有效降低企业成本方面提供了基础条件，但是很多企业正式借助语音专线大肆开展电话销售。

企业向运营商申请并按照语音专线的是需要签订使用协议的，而且在协议里大都明确了限制性使用条款。虽然有各种使用规定要求，但是运营商囿于业务收入压力，并不会真正的去限制企业的使用行为，毕竟限制了企业的使用也就限制了运营商自己的收入。

运营商对语音专线的监管不到位或者疏于监管，实际上已经纵容了部分不法企业的实施电话骚扰的行为。虽然央视和地方媒体多次曝光过类似违法行为，但是当运营商和不法企业的利益结合在一起的时候，运营商的加强监管的原动力明星不足，尤其是运营商越来越重视并依靠信息化业务的时候。

三、技术升级不应该成为骚扰电话盛行的理由

现在很多人都特别疑惑手机号码早已实名制了，为什么还有这么多的骚扰电话。其实，真正实名制的电话号码基本上不会用于推销。一般来说用作推销的号码，除了专用号码之外，基本上都是网络虚拟号码，也就是可以在电脑上操作，随便设置号码数字。

随着技术的发展，骚扰电话的技术也在上级，网络电话已经成为专用号码之外的骚扰电话重灾区。针对网络电话的骚扰治理问题，运营商有必要重新审视现有的技术手段治理措施是否全面有效，监管层有必要审视现有的检查和处罚是否到位，至少技术上级不应该成为骚扰电话肆虐的理由。

四、对骚扰电话使用者的处罚不够有力

骚扰电话之所以能够长盛不衰、屡禁不止，甚至还有进一步泛滥的趋势，这其中的收益与违法成本之间的关系自然至关重要，这也就说明了全社会对骚扰电话的打击力度不够。现在对骚扰电话的打击更多体现的关停上，对使用者、受益者的制裁不足或者存在漏洞。

加大对骚扰电话的治理，既需要监管部门的执法，更需要在立法方面进行严格管控。面对不断泛滥的骚扰电话推销行为，运营商也应该主动行动起来，一方面彻底隔断与不法商家的通信合作，一方面要加快技术升级通过技术有效截断骚扰电话拨出。

除了监管层和运营商主动努力进行治理之外，广大人民群众应该通过各种方式向工信部和运营商客服举报骚扰电话号码，通过主动举报帮助监管部门和运营商精准打击并治理骚扰电话。另外，有推销需求的商家，在征得用户明确同意之前，应该限制电话营销范围。

针对骚扰电话虽然已经开展了多轮次的打击和治理，但是从整治效果看并没有形成长效机制，也没有出现稳定的治理效果。包括工信、市场等在内的监管层有必要从更全面的角度出发，有效调动社会力量广泛参与治理，推动净化电话营销市场，把安静的社会环境还给大家。