中国电信天翼防骚扰上线“一键标记”“一键投诉”功能

IT之家4月3日消息 天翼防骚扰是中国电信采用新一代网络拦截防护技术，可为全国用户提供全新的骚扰电话、营销电话及自定义号码拦截服务，根据您的个人意愿拦截各类骚扰电话，本业务资费0元/月。

今天，天翼防骚扰官方宣布，天翼防骚扰已上线骚扰电话“一键标记”“一键投诉”功能。

点击公众号“来电记录”——“标记”按钮，可对来电记录进行标记分类。

点击公众号“骚扰电话投诉”——“投诉”按钮，对骚扰电话进行投诉，一键直达“中国电信不良信息处理中心”进行处理。

如何开通业务呢？IT之家网友见下面：

天翼防骚扰业务开通方式

1.短信开通方式：发送短信“KTFSR”到10001。

2.微信公众号开通方式：进入微信公众号“天翼防骚扰”，点击下方“天翼防骚扰”菜单，申请开通即可。业务开通后会有短信通知，并默认启动高频呼叫、诈骗电话的拦截服务。

主要功能

1.骚扰拦截设置

高频呼叫、业务推销、房产中介、保险理财、特定号段等均可自行设置拦截开关。

2.黑/白名单设置

不想接听的号码直接加入黑名单，自动拦截。怕误拦的号码直接加入白名单，均会放通。

3.骚扰电话投诉

如果仍然接到未被拦截的“漏网之鱼”，欢迎您将此骚扰电话进行投诉，您投诉的骚扰电话号码将上传到10000999中国电信防不良信息管理平台。