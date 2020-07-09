分析师：即使不附赠 EarPods / 充电器，iPhone 12 定价仍将提高 50 美元

IT之家 7 月 9 日消息 据 Macrumors 报道，有报道称苹果今年不会在 iPhone 12 型号中附赠 EarPods / 充电器，近日一位分析师认为，与 iPhone 11 系列产品相比，即使没有附赠相应的配件，iPhone 12 的价格仍将略有上涨。

在一份最新的研究报告中，分析师 Jeff Pu 预测，新款 5.4 英寸 iPhone 12 定价将为 749 美元起，比基本型号 “ iPhone 11” 699 美元的售价还要高 50 美元。Pu 表示，价格上涨主要归因于 iPhone 12‌所有机型均支持 5G 并采用 OLED 显示屏，而基本型号‌iPhone 11‌则只用上了 LCD。

由于支持 5G 技术，Pu 认为涨价将被 “消费者接受”并且 “不会影响需求”，但是，如果真如传闻所说苹果将 EarPods 和充电器从 iPhone 12 包装盒中 “移除”，此举仍会引起争议。

IT之家了解到，Pu 预测称 6.1 英寸的 iPhone 12 的起价可能为 799 美元或 849 美元，因此，想要坚持使用与 iPhone 11 相同尺寸显示屏的客户可能不得不承受 100 美元 - 150 美元的涨价幅度。目前尚不清楚价格上涨是否会扩大到 Pro 和 Pro Max 型号。

这一预测与乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）共享的信息相矛盾，乔恩 · 普罗瑟称 iPhone 12 系列的起价为 649 美元。