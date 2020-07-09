内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

分析师：即使不附赠 EarPods / 充电器，iPhone 12 定价仍将提高 50 美元

2020/7/9 5:11:41来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 9 日消息 据 Macrumors 报道，有报道称苹果今年不会在 iPhone 12 型号中附赠 EarPods / 充电器，近日一位分析师认为，与 iPhone 11 系列产品相比，即使没有附赠相应的配件，iPhone 12 的价格仍将略有上涨。

在一份最新的研究报告中，分析师 Jeff Pu 预测，新款 5.4 英寸 iPhone 12 定价将为 749 美元起，比基本型号 “ iPhone 11” 699 美元的售价还要高 50 美元。Pu 表示，价格上涨主要归因于 iPhone 12‌所有机型均支持 5G 并采用 OLED 显示屏，而基本型号‌iPhone 11‌则只用上了 LCD。

由于支持 5G 技术，Pu 认为涨价将被 “消费者接受”并且 “不会影响需求”，但是，如果真如传闻所说苹果将 EarPods 和充电器从 iPhone 12 包装盒中 “移除”，此举仍会引起争议。

IT之家了解到，Pu 预测称 6.1 英寸的 iPhone 12 的起价可能为 799 美元或 849 美元，因此，想要坚持使用与 iPhone 11 相同尺寸显示屏的客户可能不得不承受 100 美元 - 150 美元的涨价幅度。目前尚不清楚价格上涨是否会扩大到 Pro 和 Pro Max 型号。

这一预测与乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）共享的信息相矛盾，乔恩 · 普罗瑟称 iPhone 12 系列的起价为 649 美元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone 12

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    