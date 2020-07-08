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苹果 watchOS 7 开发者预览 Beta 2 推送

2020/7/8 16:58:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月8日消息 除了发布iOS 14/iPadOS 14 开发者预览版 Beta 2，苹果今天还向开发人员发布了watchOS 7 beta 2。watchOS 7包括新功能，例如睡眠跟踪、新表盘功能、健身功能改善等等。今天的版本对这些功能进行了进一步完善。

IT之家获悉，开发人员可以通过iPhone上的配套Apple Watch应用程序安装watchOS 7 Beta 2，也可以通过Apple Watch本身的“设置”应用程序进行安装。

watchOS 7 Beta 2支持哪些Apple Watch型号？

随着今年watchOS 7的首次亮相，苹果将停止对Apple Watch Series 1和Apple Watch Series 2的支持。这意味着这些型号将继续使用watchOS 6，其他型号获得watchOS 7更新：

  • Apple Watch Series 3

  • Apple Watch Series 4

  • Apple Watch Series 5

watchOS 7为Apple Watch添加了多种新功能，包括对表盘共享的支持。现在，你可以与其他人创建并共享表盘，但是开发人员还可以在其应用程序中提供预配置的表盘，同时还可以从Web添加表盘。

Apple Watch现在也支持睡眠跟踪，而健身应用程序已更新，其中包含新的舞蹈锻炼和改进的卡路里跟踪，还有核心训练，甚至训练后的整理放松。

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关键词：watchOS 7Apple Watch苹果

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