摩根士丹利：苹果因疫情而关闭的门店绝大多数都位于美国

根据摩根士丹利的最新分析报告，因新冠病毒疫情而关闭的苹果公司专卖店绝大多数都位于美国。





报告称，截至上周末，全球范围内有 100 家苹果公司零售店处于关闭状态，其中 92 家位于美国。苹果公司的全球门店共有 510 家，其中美国有 271 家。



苹果公司是新冠病毒大流行期间最早关闭门店的大型公司之一，该公司称其正在监控新冠病毒的发展情况以确定是否可以安全经营零售店。苹果公司的门店一般开设在大型商场或商业区，因此在新冠病毒疫情期间，该公司在哪些地区开放或关闭门店被视为零售业能否在当地顺利运转的一个重要指标。苹果公司在美国的关店数量表明，与世界其他地区相比，该公司认为美国本土的零售环境风险远高于其他国家。

总体而言，苹果公司的关店数量再次上升。摩根士丹利分析师凯蒂 · 休伯蒂（Katy Huberty）在报告中写道，上周苹果公司的关店数量自 3 月以来首次出现净增长，当时该公司首次关闭了中国市场以外的所有门店。她指出：“截至 7 月 7 日，苹果公司的 510 家零售店中已有 410 家重新开张，在所有门店中所占比例为 80%，低于此前一周的 457 家。”

苹果公司上周表示，由于许多地区的新冠病毒感染病例不断上升，该公司已经重新关闭了 77 家美国门店。此前该公司本已重新开放许多门店，在要求顾客保持社交距离和强制戴口罩的情况下，为其提供路边取货或预约服务。苹果公司发言人当时发表声明称：“鉴于我们服务的一些社区目前的新冠病毒疫情发展情况，我们将会暂时关闭这些地区的门店。我们非常谨慎地采取这一措施，并正在密切关注情况，期待公司团队和客户能尽快回归。”

而在本周，苹果公司继续采取关店措施，在佐治亚州和加利福尼亚州分别关闭了一家门店。该公司还在其网站上表示，由于澳大利亚墨尔本地区因新冠病毒疫情而进入封锁状态，因此将会关闭当地的四家门店。

随着美国各州越来越多地暂停撤销限制企业运营的计划，美国为重启经济而作出的努力面临着困境。周二，美国在 24 小时内上报了 6 万例新增病例，创下单日历史纪录。